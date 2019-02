PP apuesta por un frente político y social común para reclamar la construcción del vial de Jove

Publicado 25/02/2019 12:28:49 CET

GIJÓN, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Gijón, Mariano Marín, ha planteado este lunes crear un frente político y social común para reclamar al Gobierno central la construcción y puesta en funcionamiento del vial de Jove.

Marín, en rueda de prensa en el Consistorio, ha resaltado la importancia de este vial para El Puerto y su conexión a la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia), así como para la reducción contaminación atmosférica, especialmente en la zona Oeste.

Sobre esto último, ha apuntado a la eliminación de 200.000 camiones al año que circulan por la avenida Príncipe de Asturias, una de las más vulnerables de transporte de mercancías por atravesar zona urbana. Marín ha recalcado que esta zona está llamada a ser una de los ámbitos más importantes de la ciudad cuando se transforme la avenida en bulevar. Una zona en la que se prevé la construcción de 792 viviendas y que permitirá conectar los barrios Sur y Oeste.

No obstante, ha recalcado que todo esto no puede ser sin vial de Jove, ya que el Ministerio de Fomento no va a ceder la titularidad de la citada avenida hasta que no haya vía alternativa. Marín ha apelado al compromiso económico del Gobierno central del PP, quien había establecido ya un calendario y un presupuesto ligado a esta obra hasta 2021, empezando con dos millones de euros en el presupuesto de 2018 que no salió finalmente.

A esto ha sumado que en los Presupuestos Generales del Estado que no fueron aprobados del Gobierno central de Pedro Sánchez solo se contemplaban para el vial de Jove 100.000 euros "testimoniales". Unos presupuestos que cree que hubieran sido "letal" para este vial. Se ha quejado, unido a ello, de que con el PSOE no hay voluntad política y el dinero de Gijón se va a otros territorios.