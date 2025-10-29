El PP arremete contra la "mala gestión" de la sanidad asturiana por mamografías pendientes en el área del noroccidente

Archivo - El diputado del PP en la Junta General Luis Venta - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en la Junta General, Luis Venta, ha acusado este miércoles al Gobierno asturiano de "mala gestión" en el área sanitaria del noroccidente, donde -según ha comentado- entre 2019 y 2020 "quedaron sin hacer mamografías varias mujeres". El PP llevará este asunto al próximo pleno, en el que también interpelará al Ejecutivo por las contrataciones públicas y las infraestructuras.

Junto a esto, ha acusado al Ejecutivo autonómico de "volver a las andadas" con el "abuso de la libre designación" en la Administración y las empresas públicas. Ha señalado que "los tribunales han anulado modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo y el nombramiento de siete jefes de servicio", lo que, a su juicio, constituye "un nuevo varapalo judicial" al Principado.

El grupo popular ha dicho que planteará también preguntas al consejero de Fomento, Alejandro Calvo, sobre la situación de varias infraestructuras, entre ellas el corredor del Narcea y el vial de Jove, en Gijón.

Venta ha criticado que las actuaciones en la carretera del Narcea "han eliminado zonas de adelantamiento y reducido la velocidad, haciendo que los desplazamientos sean más largos", y ha calificado el vial de Jove como "otro timo socialista", al no haberse ofrecido "una solución para los vecinos de la zona oeste" gijonesa.

Además, el PP presentará una moción sobre sanidad animal, centrada en la dermatosis nodular contagiosa, para reclamar medidas más estrictas que eviten la entrada del virus en Asturias.

En cuanto al inicio del diálogo presupuestario anunciado por el Gobierno para este viernes, Venta ha afirmado que el PP acudirá "para exigir", y ha defendido que "si el Ejecutivo quisiera negociar de verdad, retiraría la ley que sube impuestos a los asturianos".

En su opinión, la intención del Principado "no es negociar, sino aparentar lo contrario", y ha recalcado que su formación reclamará una rebaja fiscal "como plantea el Partido Popular y el presidente Feijóo".

FORO SE SUMA A LAS CRÍTICAS POR LA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Por su parte, el portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha anunciado que llevará al pleno del próximo martes una interpelación sobre la comisión bilateral con el Gobierno de España y ha criticado la gestión autonómica en infraestructuras, incluyendo el retraso de los trenes previstos para 2026 y el Vial de Jove.

Según Pumares, la Alianza por las Infraestructuras debe tener un papel activo y no limitarse a ser "un mecanismo de blanqueamiento" de la gestión del Ejecutivo, coincidiendo con las críticas del PP sobre la falta de planificación y la ejecución de obras.