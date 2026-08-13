El PP de Avilés lleva a la Sindicatura y al Tribunal de Cuentas los incumplimientos de la Mancomunidad Turística

OVIEDO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP de Avilés ha trasladado a la Sindicatura de Cuentas y al Tribunal de Cuentas sendos escritos, acompañados de documentación, sobre presuntos incumplimientos en materia de rendición de cuentas, contratación, control interno, personal, transparencia y funcionamiento de los órganos de gobierno de la Mancomunidad Turística Comarca Avilés.

Según los 'populares', la Mancomunidad no ha rendido las Cuentas Generales correspondientes a los ejercicios de 2019 a 2025, de acuerdo con los datos del Portal de Rendición de Cuentas. También señalan que no constan remitidas las relaciones anuales de contratos de 2021, 2022, 2024 y 2025, las de convenios de 2021 a 2025 ni la información sobre el control interno de los ejercicios 2021 a 2024.

El PP apunta asimismo a periodos de más de un año sin convocar la Junta de la Mancomunidad, a una delegación de competencias de contratación en la Presidencia y a retrasos en la tramitación y aprobación de las cuentas.

Ante este escenario, han pedido a la Sindicatura que valore la documentación y, si procede, realice una fiscalización específica de la Mancomunidad, con especial atención a las cuentas, contratación, convenios, control interno, personal, transparencia y funcionamiento de los órganos de gobierno.