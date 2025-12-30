El PP cree que Barbón ya se sabe perdedor frente a Álvaro Queipo por "la caída en picado del PSOE"

Archivo - La nueva secretaria general del PP de Asturias, Beatriz Llaneza, y el presidente del partido en la región, Álvaro Queipo. - PP DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP de Asturias, Beatriz Llaneza, ha salido este martes al paso de las afirmaciones del presidente del Principado, Adrián Barbón, sobre las estimaciones de voto en Asturias, afirmando que "Barbón ya se sabe perdedor frente a Álvaro Queipo ante la caída en picado del PSOE".

En una nota de prensa, el PP indica que el cambio de ciclo político en Asturias "cada vez se consolida más" y la "alternativa ganadora" que lidera el presidente 'popular', Álvaro Queipo, para lograr el Gobierno autonómico en 2027 "es ya una realidad imparable que hasta asumen los socialistas asturianos".

Llaneza considera que "el intento" del PSOE asturiano para que Izquierda Unida renuncie a presentarse por las alas de la región es una nueva muestra de que los socialistas "ya se ven perdedores en las elecciones autonómicas de 2027, y pretenden agarrarse a cualquier clavo ardiendo, aunque suponga humillar a la formación con la que comparten Gobierno en la actualidad, con tal de seguir aferrados al poder".

Llaneza ha asegurado que el Partido Popular lleva "meses" siendo el partido ganador en Asturias en las diversas encuestas que se han venido conociendo, por lo que el PSOE "ha entrado en pánico y desesperación".

La "caída en picado" de los socialistas es, a su juicio, "el lógico resultado de que Barbón encabece el peor Gobierno de la historia de Asturias, que esquilma el bolsillo de los asturianos con los mayores impuestos de España para luego ser incapaz de gestionar ese dinero". "Para intentar lanzar cortinas de humo, Barbón miente con las encuestas que dice tener", ha aseverado.

La secretaria general de los populares ha destacado que "la lamentable hoja de servicios de Barbón y su Gobierno empeora aún más con la sumisión de los socialistas asturianos a Pedro Sánchez". "Barbón siempre elige antes al sanchismo que la defensa de los intereses de Asturias, y sigue apoyando dócilmente a Sánchez a pesar de la escalada continua e inaceptable de casos de corrupción y de degradación moral que salpican al PSOE", ha asegurado.

"El cambio y la esperanza que representan Álvaro Queipo y el Partido Popular se aproxima y cada vez está más cerca, por muchos experimentos que intente un PSOE caduco y sin proyecto de futuro para Asturias; un cambio necesario por higiene democrática tras 40 años de socialismo", ha resaltado.