El PP critica el "abandono" del Gobierno de Asturias al tramo del Camino de Santiago en Castrillón

OVIEDO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del PP de Asturias y portavoz de turismo, Sandra Camino, ha criticado este lunes "la dejadez" del Gobierno de Asturias respecto al proyecto de la senda peatonal en el tramo del Camino de Santiago que atraviesa el concejo de Castrillón. "Hablamos de un tramo de apenas 900 metros, sin acera ni arcén, que se ha convertido en una auténtica trampa para conductores y viandantes", ha indicado.

Camino ha lamentado que este tramo de la AS-320, conocida como carretera de la Plata, "ha registrado varios accidentes, el último ocurrido hace apenas 10 días, debido al mal estado del firme y a la escasa visibilidad provocada por la falta de iluminación".

"Los peregrinos son los primeros sorprendidos al encontrarse con un paso tan peligroso, que aumenta al llegar a un pequeño túnel de escasos 10 metros, sin iluminación ni arcén, que comparten vehículos, camiones y viandantes", ha señalado.

La diputada popular ha afirmado que los vecinos están "cansados" de esta situación y denuncian el "abandono" al que los ha sometido el Gobierno de Asturias durante años, a pesar de que el Principado cuenta con un proyecto para la reparación de esta zona desde 2017, según ha explicado. "Con la llegada de Barbón, proyectos de gran relevancia para Asturias han quedado en el olvido, este es un claro ejemplo", ha señalado Camino.

La parlamentaria ha destacado que faltan pocos días para la entrada de los presupuestos para 2026 en la Junta General. "Queremos saber si el Gobierno de Barbón ofrecerá una solución definitiva a este grave problema y si estos presupuestos incluirán, de una vez por todas, una partida destinada al arreglo de esta vía. Los vecinos de Castrillón están cansados de anuncios y promesas vacías", ha subrayado.

Por su parte, la diputada popular y teniente de alcalde de Castrillón, Nuria González-Nuevo, ha señalado que el Partido Popular de Castrillón lleva años reclamando al Principado una mejora integral de esta vía: "El estado de esta carretera es deplorable: el trazado es sinuoso, sin arcén y lleno de socavones; además cuenta con un túnel estrecho y un firme muy deteriorado, que ponen en riesgo la seguridad de las personas que transitan por ella".

Ambas han estado acompañadas por la concejala popular en Castrillón, Marian González-Carbajal; el presidente de la Asociación Castrillón para Todos-Amigos del Camino de Santiago, José Ramón López; y la presidenta de la Asociación de Vecinos de La Plata-Ferralgo, Montse Rodríguez.