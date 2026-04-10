PP critica la "contradicción" del alcalde de SMRA sobre el Corredor: de apoyar un desdoblamiento a mejoras parciales

Archivo - Corredor del Nalón. Vía rápida que conecta los concejos del Valle del Nalón con Oviedo y con Gijón a través de la Autovía Minera. Carretera AS-117. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de San Martín del Rey Aurelio ha criticado la postura del alcalde socialista del concejo en relación al Corredor del Nalón (AS-117), al considerar que existe una contradicción entre su apoyo en febrero en el Pleno municipal a una moción del PP para reclamar su desdoblamiento integral y su valoración posterior del plan presentado por el Gobierno asturiano.

Según han recordado los populares, la propuesta del Principado sustituye el desdoblamiento por actuaciones parciales en enlaces, incorporaciones, salidas y carriles adicionales, con el objetivo de incrementar la capacidad de la vía entre un 15 y un 30 por ciento.

El portavoz municipal del PP, José Manuel Pimentao, ha defendido que "lo que necesita el Nalón no son parches, sino una solución de verdad", y ha insistido en que la única solución pasa por el desdoblamiento completo del corredor.

El PP ha explicado que la moción aprobada en febrero pedía al Principado impulsar esa actuación como solución definitiva a los problemas de siniestralidad, saturación y retenciones en la AS-117.

Asimismo, los populares sostienen que el alcalde debe explicar su cambio de posición, al considerar incompatible el apoyo previo a la iniciativa con su respaldo actual al planteamiento del Ejecutivo autonómico.