El PP critica al Principado el retraso en el reglamento que regule el sector del taxi ante la "amenaza" de las VTC

GIJÓN, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha afeado este jueves en Gijón al Gobierno autonómico la tardanza en la aprobación del reglamento que tiene que poner en marcha en cumplimiento de la Ley de Transportes y Movilidad Sostenible, relacionado con el sector del taxi.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de mantener una reunión con responsables del sector del taxi en Gijón, acompañado del también diputado 'popular' Pedro de Rueda.

Queipo ha destacado la labor que desarrolla este sector, del que ha recalcado que también tiene una serie de necesidades, a lo que ha recalcado que el citado reglamento tendría que estar ya aprobado en 2020.

Un reglamento por el que, según él, se establecen cuáles son las normas de funcionamiento y las cuestiones básicas del transporte público, concretamente el taxi.

Ha recordado, unido a ello, que el Partido Popular, hace un año aproximadamente, llevó a la Junta General del Principado de Asturias una iniciativa para reclamar al Gobierno asturiano que se pusiese ya manos a la obra para, en menos de un año, tener un borrador de reglamento, y que este esté "aprobado y consensuado" con el sector.

"Ni siquiera este plazo han sido capaces de cumplir", ha recriminado Queipo al Ejecutivo autonómico. Ha señalado, asimismo, que desde el PP van a seguir presionando para que el Gobierno haga público el reglamento que están preparando y que el sector sepa a qué atenerse.

A mayores, ha confiado en que ese reglamento ayude al sector ante los problemas que le amenazan en el presente y en el futuro. "No tener normativa es la jungla", ha advertido.

Respecto a los problemas a los que se enfrenta el sector, ha citado especialmente los VTC, con los que en algún momento tendrán que encontrarse y convivir, según Queipo.

"Queremos garantías, queremos que el sector del taxi sepa que Asturias es el lugar para trabajar y para hacerlo con seguridad y para hacerlo, además, con una tranquilidad de cara al futuro", ha remarcado, quien ha visto un error implantar los VTC sin ninguna regulación.

Llevamos cinco años sin reglamento, lo que significa que hemos dejado desprotegidos a los taxistas durante cinco años", ha llamado la atención, antes de reiterar en que la convivencia con el VTC, cuando llegue a Asturias, no debe poner en riesgo "en absoluto" al sector del taxi.

En representación del sector, el presidente de la cooperativa 'Villa de Gijón', Faustino Roque, ha explicado que en cuestión de las VTCs ha habido muchas solicitudes, como también ha habido una desregularización muy importante.

Ha remarcado, también, que lo que necesitan es que de una vez por todas haya una regulación y una ley a la que puedan todos acogerse, según él.

"No es una cuestión de miedos, es una cuestión de que la sociedad y los que trabajamos dentro de lo que es el servicio del transporte público, necesitamos tener unas reglas en las cuales todos podamos competir, porque al final es una competencia", ha recalcado.

Ha matizado, al tiempo, que las VTC tienen una parte del negocio del transporte porque les corresponde a ellos y el taxi tiene otra. "Lo que no puede ser que nos mezclemos, donde tengamos que estar con disputas que no son razonables", ha alertado.

Ha lamentado, al respecto, que el reglamento ya tenía que haber estado aprobado y ha incidido en que estamos hablando de grandes multinacionales que invierten mucho dinero en las VTC.

Según Roque, para estas multinacionales es una inversión para quedarse con el mercado del transporte. "De repente todo el mundo entiende que transportar personas es un negocio", ha señalado.

Ha remarcado, también, que las tarifas del taxi están siempre negociadas con las instituciones y con los vecinos, mientras que los VTC las tienen "libres".

Ha puesto de ejemplo EEUU, donde echaron al taxi porque no puede competir con unas inversiones tan grandes donde abaratan, incluso regalan, los servicios durante un tiempo hasta que descapitalizan al competidor "y nos echan", ha lamentado.

"Lo que queremos es tener una ley que nos pueda regular, que ellos tengan su porción de trabajo y nosotros tengamos la nuestra", ha reclamado.

Dicho esto, ha opinado que tienen claro que, por mucho que ellos intenten, no hay nadie que pueda competir con el taxi en las ciudades, por lo menos en las del Norte de España, por la rapidez de respuesta y también porque recogen a todos los pasajeros, no como los VTC, que los seleccionan.

Para el, por mucho que quieran, los VTC ni conocen la ciudad ni se esfuerzan en ello, mientras que el taxista tiene obligaciones. "Trabajamos 24 horas todos los días del año, ellos trabajan a virtud de lo que ganan, no de sus obligaciones", ha resaltado.