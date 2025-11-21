El PP denuncia que la Dirección de Juventud funciona desde hace años sin inspector de actividades de tiempo libre

Archivo - El presidente del PP de Gijón y diputado regional en la Junta General del Principado de Asturias, Andrés Ruiz, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP, Andrés Ruiz, ha denunciado este viernes que la Dirección General de Juventud funciona desde hace años sin un inspector de actividades de tiempo libre, unas actividades a las que cada año acuden en unos 8.500 menores y jóvenes.

Ruiz, en rueda de prensa, ha indicado que esta falta se enmarca en los "claros síntomas de abandono en la gestión" de la Dirección General de Juventud y en general de "toda" la Consejería de Ordenación del Territorio, especialmente por parte del consejero Ovidio Zapico y de su equipo.

"Esto que denunciamos es de suma gravedad, dado que esta competencia es la única competencia sensible de la Dirección General de Juventud, la única competencia que requiere suma atención por su sensibilidad", dijo el diputado del PP.

Ha recordado Ruiz que en estas actividades se encuadran principalmente las actividades de verano relacionadas con campus o con campamentos de verano donde hay pernoctas "de miles de jóvenes y especialmente de menores".

Ha explicado que el consejero, a preguntas del PP, ha achacado a que la Dirección General de Empleo Público público, ha estado desoyendo la petición de la necesidad de un inspector "reiteradamente", hasta que el pasado 5 de septiembre de este año se acabó asignando a una jefatura de servicio ya existente la función de la inspección juvenil. Sin embargo, este puesto todavía está en fase de cobertura de plaza.

"Seguimos sin ese inspector de actividades juveniles. Creemos que Ovidio Zapico debe empezar a actuar con inmediatez en algunos temas de una manera muy urgente, especialmente en el tema que nos atañe, porque no solo atañe a su estructura política, sino que también atañe a todas las actividades de tiempo libre, incluidos campamentos y campus que se celebran dentro del territorio asturiano", dijo Andrés Ruíz.