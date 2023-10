El PP exige "disculpas" a Barbón por sus "inaceptables declaraciones" sobre Canga y le ruega que "se ponga a trabajar"

OVIEDO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz adjunto del PP en la Junta General, Álvaro Queipo, ha exigido este miércoles al presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, que pida "disculpas" al portavoz parlamentario del PP, Diego Canga, por sus "inaceptables declaraciones", a la vez que le ha rogado que "se ponga a trabajar" porque ya pasó el "periodo vacacional".

Adrián Barbón instaba este martes a Diego Canga a no caer en descalificaciones y le mostraba su "respeto personal y político"

a la vez que apuntaba que Canga "se va a llevar una sorpresa" cuando se dé cuenta de que en su partido "no le quieren". "Cuando me refiero a que en su partido no le quieren, hablo con conocimiento de causa", dijo.

En declaraciones a los medios en sede parlamentaria tras la reunión de la Junta de Portavoces, Álvaro Queipo ha exigido "disculpa del presidente en nombre de toda la familia del PP", al entender que sus declaraciones son "inaceptables" e "impropias del cargo que ocupa".

"No todo vale en política, de ninguna manera. Faltó al respeto a un hombre absolutamente respetuoso", reprocha, reclamando "desterrar la soberbia y el insulto de la política asturiana". "Hay que saber contener los nervios, se lo recomendamos", ha apuntillado.

Queipo, que compareció junto a la diputada del PP Beatriz Polledo, ha incidido en que hace dos meses y medio que su formación trasladó a Barbón sus propuesta para "cinco grandes pactos", hace dos meses hubo una reunión con la vicepresidenta Gimena Llamedo sobre reto demográfico, y hace dos semanas se planteó desde el PP otro posible pacto para una ley de mecenazgo, y por ahora no ha habido respuesta para ninguno de los tres intentos de acuerdo.

Por ello, Queipo lamenta los "silencios" del Ejecutivo que, dice, solo rompe el presidente asturiano "para insultar al portavoz parlamentario" del PP.

Así, exige disculpas y urge respuesta a las propuestas del PP. "El presidente no está a la gestión de la comunidad", sostiene, rogando a Barbón que se ponga a trabajar porque ya no estamos en periodo vacacional".

CONGRESO DEL PP

Por otra parte, Álvaro Queipo ha dicho que no conoce "ninguna demanda" judicial relativa a la convocatoria del congreso del PP asturiano. "No existe demanda alguna de la que hayamos sido conocedores desde el PP", asegura, diciendo desconocer también que haya una recogida de firmas.

Además, reitera que por el momento el partido no ha fijado calendario para que se celebre el proceso congresual en el Principado. "El PP de Asturias está en otras cosas", ha añadido, matizando que sin querer quitarle "importancia" a la democracia interna de los partidos, ni los afiliados, ni los simpatizantes ni los asturianos en general habría comprendido "que el PP se metiera en procesos de organización interna con tres elecciones sobre la mesa".

"No somos asociaciones a las que se viene a echar el tiempo", ha apuntillado, defendiendo la función de los partidos políticos como "herramientas para trasladar necesidades y problemas de la población a las instituciones".