El PP exige al Gobierno de Barbón un plan urgente de mejoras para el centro deportivo Juan Carlos Beiro de Langreo. - PP

OVIEDO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Partido Popular de Asturias y portavoz de Deportes, Pedro de Rueda, reclamó este viernes en rueda de prensa un plan urgente de mejoras en el polideportivo Juan Carlos Beiro, en Langreo, ante el "evidente deterioro" de sus instalaciones y la falta de inversiones en los últimos años.

De Rueda señaló que se trata de una instalación deportiva de referencia para Langreo y para toda la comarca del Nalón, utilizada a diario por clubes, escolares y vecinos, pero que "presenta deficiencias que requieren una actuación inmediata por parte del Gobierno del Principado de Asturias".

El parlamentario popular afirmó que "el deporte base y las instalaciones deportivas no pueden seguir siendo los grandes olvidados de la política autonómica.

"Mientras el Gobierno de Barbón presume de planes y anuncios, la realidad es que muchos equipamientos públicos se deterioran sin mantenimiento ni inversiones. No se puede consentir que goteras y desperfectos se asuman como algo habitual", dijo el diputado del PP.

En este sentido anunció que el Partido Popular llevará, el próximo martes, este asunto a la Junta General del Principado para exigir al Gobierno regional un compromiso con la modernización de las instalaciones deportivas en Langreo.