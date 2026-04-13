El PP impulsa una iniciativa en la Junta para garantizar las visitas a los BIC en Asturias

El diputado del PP de Asturias José Luis Costillas junto al alcalde de Proaza, Fernando Figaredo. - PP ASTURIAS

OVIEDO 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular impulsa una iniciativa en la Junta General del Principado para garantizar el acceso a los Bienes de Interés Cultural (BIC) en Asturias, según ha anunciado este lunes el diputado regional y portavoz de Cultura, José Luis Costillas, en una rueda de prensa celebrada en Proaza.

Costillas ha explicado que defenderá una proposición no de ley (PNL) con el objetivo de reforzar el cumplimiento del régimen de visitas públicas a los BIC, al considerar que el patrimonio cultural constituye "un elemento esencial de identidad colectiva" y un instrumento clave para la cohesión social, el desarrollo cultural y la proyección económica sostenible de Asturias.

El parlamentario 'popular' ha recordado que tanto la Ley del Patrimonio Cultural de Asturias como la normativa estatal establecen la obligación de garantizar el acceso público a estos bienes, en virtud de su función social. En este sentido, ha señalado que la declaración de un bien como BIC implica no solo una protección jurídica reforzada, sino también el cumplimiento de obligaciones en materia de acceso, publicidad y control administrativo.

No obstante, Costillas ha advertido de que en la actualidad "numerosos" BIC en el Principado presentan restricciones significativas de acceso o carecen de un régimen efectivo de visitas públicas, lo que, a su juicio, dificulta el cumplimiento de la normativa vigente.

"El acceso a los Bienes de Interés Cultural no solo responde a una obligación jurídica, sino que constituye una herramienta estratégica para fomentar la educación y la cultura, impulsar el turismo sostenible, reforzar la economía local y garantizar la transparencia en el uso de ayudas públicas destinadas a la conservación", ha subrayado.

La iniciativa del Partido Popular plantea, entre otras medidas, actualizar el registro de BIC de Asturias para que incluya de forma expresa el régimen de visitas de cada bien, así como garantizar el cumplimiento efectivo del deber de acceso público, especialmente en aquellos que hayan recibido financiación pública.

Asimismo, propone establecer un régimen mínimo homogéneo de apertura que asegure al menos un número mensual de jornadas de visita, junto con una publicidad clara y accesible de horarios y condiciones.

El texto también contempla la puesta en marcha de un programa específico de inspección y seguimiento por parte de la Consejería competente en materia de cultura, así como la creación de un portal digital único del Patrimonio Cultural de Asturias que centralice la información sobre los BIC visitables y promueva su difusión a nivel nacional e internacional.