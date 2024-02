El PP lamenta que el PSOE haya utilizado como rehenes a todos los asturianos "en su conflicto interno" de las ITV

OVIEDO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha afirmado este viernes en Castropol que su "teoría" sobre el conflicto laboral de tres meses en las estaciones asturianas de ITV es que "el PSOE ha utilizado como rehenes a todos los asturianos para librar una guerra interna en el partido entre familias socialistas, que ha mantenido en vilo y ha perjudicado a miles de ciudadanos y de profesionales que necesitaban pasar la inspección técnica de sus vehículos".

Álvaro Queipo ha destacado que a los socialistas "no les ha importado" las consecuencias que el caos en la ITV ha provocado en la sociedad asturiana, y ha añadido que no puede entender como el Gobierno del socialista Adrián Barbón ha acabado cediendo en todo lo que se les pedía desde el comité de empresa de la ITV.

"Para este viaje no hacían falta tantas alforjas. Podían haber terminado mucho antes con esta huelga, porque si consideran que las reclamaciones de los trabajadores eran justas, había que haber cedido antes, y si no lo eran, no sé qué se ha aprobado", subraya.

El presidente del PP destaca que alguien del Gobierno regional o del PSOE lo tiene que explicar y apunta a que Barbón "es el primer responsable como presidente, pero la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí, ha estado desaparecida durante todo el proceso, no sé si por cálculo, y han lanzado a la negociación, sin armas, a un viceconsejero, al que también han desautorizado".

"Hay muchos damnificados, porque ha sido una guerra interna dentro del PSOE", sostiene Queipo y añade que la consejera Nieves Roqueñí "que no puede solucionar los problemas de su competencia, demuestra incompetencia, y creo que ya están empujando a que dimita". "Le aconsejo que no espere a que la aparten del cargo".