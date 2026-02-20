El PP de Oviedo celebra este sábado su Congreso Local con Mario Arias como único candidato

Cartel del congreso del PP de Oviedo - PP DE OVIEDO

OVIEDO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Oviedo celebrará este sábado su Congreso Local en el Auditorio Príncipe Felipe de la capital asturiana, un evento que comenzará a las 9.00 horas y que, bajo el lema 'Centrados en Oviedo', abordará la elección de Mario Arias como nuevo presidente de la formación local después de casi una década desde la celebración del último congreso en 2017.

El acto, que comenzará con la recepción y acreditaciones, contará con la presencia del secretario general del PP, Miguel Tellado; el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo; el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli; y el presidente saliente de PP ovetense, el exalcalde Agustín Iglesias Caunedo.

La jornada dará comienzo oficialmente a las 10.00 horas con el informe de la Comisión Organizadora, la propuesta y votación de la mesa del Congreso, y la intervención del Presidente del Congreso. A continuación, a las 10.15 horas, el secretario general del PP Oviedo, Gerardo Antuña, presentará el informe de gestión de la agrupación local durante el último periodo.

El programa del Congreso contempla diversas intervenciones de representantes del partido, entre las que destaca la participación de Miguel Tellado, quien intervendrá a las 10.45 horas. Previamente, a las 10.30 horas, el presidente de Nuevas Generaciones de Oviedo, Manuel López Purón, presentará el informe correspondiente a la organización juvenil del partido en la ciudad.

El momento central del Congreso llegará a las 11.00 horas con la intervención del único candidato a la presidencia del Partido Popular de Oviedo, Mario Arias. A las 11.15 horas comenzará el proceso de votación, que se extenderá hasta las 13.15 horas.

Una vez finalizada la votación, se procederá al escrutinio de los votos emitidos por los compromisarios para determinar quién liderará la formación política en Oviedo durante los próximos años.

El acto de clausura del Congreso está previsto para las 13.30 horas e incluirá las intervenciones de Agustín Iglesias Caunedo, Alfredo Canteli, Mario Arias y Álvaro Queipo.