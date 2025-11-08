El PP pide la dimisión del director del Centro Niemeyer por "irregularidades" en la gestión

El diputado del PP en la JGPA José Luis Costillas, y la diputada nacional Esther Llamazares, en el entorno del Centro Niemeyer. - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General, José Luis Costillas, ha pedido este sábado la dimisión del director del Centro Cultural Niemeyer, Carlos Cuadros, ante "la gravedad de las irregularidades" detectadas por la Sindicatura de Cuentas en las contrataciones del equipamiento cultural.

En una nota de prensa, Costillas ha asegurado que la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, ha "ocultado y consentido esas irregularidades", adoptando una actitud de "tolerancia" que a su juicio "resulta inaceptable en una administración pública". "El presidente Adrián Barbón hace lo mismo que su consejera: ocultar la situación de la que tiene noticia", ha afirmado.

Para el PP, el Gobierno del Principado "no puede mirar hacia otro lado mientras se malgasta dinero público y se vulneran los principios básicos de transparencia y buen gobierno".