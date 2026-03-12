El PP pide incorporar de inmediato la escuela infantil de Noreña a la red autonómica de 0 a 3. - PP

OVIEDO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Partido Popular en la Junta General, Gloria García, denunció este jueves en Noreña la situación de bloqueo que sufre el proceso de integración de las escuelas infantiles de 0 a 3 años en la red autonómica, y exigió al Gobierno del Principado que "incorpore de inmediato a los ayuntamientos que ya han cumplido todos los requisitos", como el caso de dicho municipio.

García realizó estas declaraciones tras mantener una reunión en Noreña con la alcaldesa del municipio, Amaro Antuña, la teniente de alcalde, Ana González, y el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Ascanio López, para analizar la situación de la escuela infantil municipal.

García considera "increíble" que, por una cuestión de "mala gestión, el Ayuntamiento de Noreña, que ha presentado toda la documentación requerida en varias ocasiones) siga sin ver culminado el traspaso de su escuela infantil a la Consejería de Educación.

"Nos parece una auténtica falta de respeto hacia los ayuntamientos que han hecho su trabajo, que han cumplido con todos los requisitos y que han enviado toda la documentación que se les ha pedido", afirmó García.

En el caso concreto de Noreña, explicó que "el traspaso de la escuela infantil municipal a la red autonómica debería haberse producido el 1 de septiembre del año pasado, pero desde entonces se han sucedido los retrasos: primero se pospuso a enero, después a abril y ahora el Gobierno regional habla de junio".

Incide la diputada en que mientras tanto, el Ayuntamiento de Noreña ha tenido que elaborar sus presupuestos contando con que la gestión de la escuela infantil pasaría a depender del Principado, "lo que genera ahora una situación de incertidumbre. Ahora el Ayuntamiento tiene que confiar en que la Consejería de Educación cumpla con una adenda que compense económicamente estos meses de retraso. Pero si la Consejería cumple esa adenda como está cumpliendo el resto de compromisos, es lógico que existan dudas", advirtió.

"Exigimos a la Consejería de Educación que todos aquellos ayuntamientos que ya han presentado la documentación y han cumplido los requisitos sean incorporados de manera inmediata a la red de escuelas autonómicas", concluyó.