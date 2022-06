PP, Podemos, IU y Vox rechazan la propuesta del PSOE de habilitar julio para seguir con la tramitación de leyes

OVIEDO, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario del PSOE ha planteado en la Junta de Portavoces la habilitación del mes de julio para facilitar las ponencias y comparecencias relativas a las leyes que están en marcha.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Dolores Carcedo ha indicado que lo que pretende es agilizar los trabajos legislativos para poder avanzar en la tramitación de las leyes que actualmente están en marcha, como son la Ley de Agencia, la de Empleo Público, la Calidad Ambiental y la Ley de Emergencias y Protección Civil.

La portavoz socialista ha lamentado que el resto de los grupos hayan utilizado "más bien excusas" para paralizar la actividad legislativa en junio.

"Para habilitar julio se necesita unanimidad porque lo que se quiere es poder celebrar ponencias y no ha habido esa unanimidad, ya que han votado en contra de PP, IU y Vox y a favor Ciudadanos y Foro, con la abstención de Podemos, por lo tanto las leyes se tramitarán hasta donde se llegue en el mes de junio y luego se retomará la actividad legislativa en septiembre", ha explicado Carcedo.

La portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, ha indicado que su grupo, aun sin tener la propuesta del PSOE sobre la mesa "daba por hecho que julio iba a ser un mes de trabajo precisamente para esa actividad legislativa".

"Es cierto que algunas leyes se podían haber traído antes pero eso no es excusa para que la oposición no sigamos trabajando y enmendando las mismas así que no entendemos porque se ha rechazado seguir avanzando en julio y nos han dejado desconcertados", ha indicado Fernández.

También el diputado de Foro, Adrián Pumares, ha dado su voto a favor de la propuesta del PSOE; no obstante, posteriormente en rueda de prensa ha indicado que aunque ha dado su apoyo los socialistas actúan como los "malos estudiantes que cuando llega la fecha del examen son todo atracones y apurones".

Así ha lamentado que el Gobierno de Barbón utilizase la pandemia como excusa para su "parsimonia a la hora de tramitar leyes" y ha manifestado que no puede servir julio para que el PSOE se lave la cara después de haber sido el Ejecutivo más perezoso para tramitar leyes".

Pumares ha indicado que "desconoce si hay algún acuerdo oculto entre PSOE y Ciudadanos" para sacar adelante esas leyes y ha añadido que "aunque no le causaría sorpresa si le parecería grave".

VOTOS EN CONTRA DE LA INICIATIVA

El portavoz del grupo parlamentario del PP, Pablo González, ha indicado que el planteamiento del PSOE llega "tras el desastre legislativo que está suponiendo esta Legislatura" y ha considerado que la propuesta es "una desfachatez", por lo que su grupo ha votado en contra.

"Es una desfachatez porque hablamos de leyes lesivas para los intereses de los asturianos, nosotros diremos que no a tramitar en verano leyes que son malas para los asturianos", ha dicho González, que no obstante considera que el Gobierno "va de farol porque no tiene ninguna intención de agilizar las leyes".

Así ha indicado que las tramitaciones ordinarias no se pueden tramitar fuera de plazo en un periodo estival para que los asturianos no se enteren y ha insistido en que además julio es "intrascendente" a la hora de tramitar esas leyes.

El portavoz de IU, Ovidio Zapico, también se ha mostrado muy crítico con el Ejecutivo y ha asegurado que su grupo se ha opuesto a habilitar julio como pedían los socialistas por un motivo fundamental que pasa por la intención de "combatir por tierra, mar y aire la ley de calidad ambiental al tratarse de una norma regresiva para el medio ambiente que sitúa Asturias en los años 70".

"Para combatir esa ley que no me cabe ninguna duda tienen pactada con Ciudadanos alentados por la Cámara de Comercio nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano y el Reglamento nos permite", ha dicho Zapico, que ha manifestado que "el Gobierno de Barbón no ha querido pactar con IU unas prioridades legislativas".

Desde el Grupo Parlamentario de Podemos han optado por la abstención ya que consideran, según su portavoz, Rafael Palacios, "una desvergüenza que tras tres años de parálisis total y permanente, después de tres años de redes sociales, ahora de repente entre el 'afoguín' para pactar leyes que ya tienen pactadas y aprobadas con Ciudadanos".

"No vamos a permitir que el Gobierno nos marque ahora los ritmos y los tiempos que a ellos les interese", ha dicho Palacios, que ha añadido que lo que pretende el PSOE es algo muy evidente como embarrar y empantanar a todos al final de la legislatura cuando ya tienen esas leyes pactadas y acordadas con Ciudadanos", ha indicado.

También Vox ha mostrado su rechazo a la petición del PSOE. Según ha indicado su portavoz, Ignacio Blanco, los socialistas han actuado "como los malos estudiantes y ahora no merecen el aprobado".

Además Ignacio Blanco ha indicado que su grupo no es muy favorable respecto a algunas de las iniciativas que están en marcha.