El PP presenta en Avilés su propuesta fiscal para "estimular" la economía regional

El PP defiende una propuesta fiscal que supone “la mayor bajada de impuestos de la democracia asturiana” - PP

OVIEDO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Asturias ha presentado este miércoles en Avilés su propuesta fiscal con la que busca, según ha señalado la formación, estimular la actividad económica y aliviar la carga tributaria de los contribuyentes.

La secretaria general del PP asturiano, Beatriz Llaneza, ha afirmado que el compromiso del partido es "gobernar con sentido común, con cercanía y con rigor", y ha defendido que la iniciativa "nace del compromiso con quienes levantan cada día el tejido productivo de nuestra región; quienes, con su esfuerzo, hacen posible que Asturias siga en pie".

El plan, que desarrolla la propuesta del presidente autonómico del PP, Álvaro Queipo, incluye medidas en varios impuestos, entre ellos el IRPF, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Patrimonio e Impuesto de Actividades Económicas.

"Asturias necesita respirar. Necesita políticas que estimulen la actividad económica, no que la asfixien; necesita un Gobierno que confíe en su gente, no que la castigue a base de impuestos y burocracia", ha señalado Llaneza.

El portavoz de Economía del grupo popular, Andrés Ruiz, subrayó que el objetivo es llevar a cabo "la mayor bajada de impuestos de la democracia" mediante "un plan fiscal ambicioso, concreto y que aliviará la carga fiscal a todos los asturianos, sin excepción".

Entre las medidas propuestas destacan la rebaja de los primeros tipos del IRPF, con beneficios para los trabajadores autónomos, la actualización de tramos y mínimos exentos conforme a la inflación, la eliminación del Impuesto de Sucesiones y la reducción del tipo de Transmisiones Patrimoniales para facilitar el acceso a la vivienda.