El PP reclama el mantenimiento de la autovía del Suroccidente en el proyecto de la Alianza por las Infraestructuras

OVIEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Asturias, encabezado por su Presidente, Álvaro Queipo, y los alcaldes populares del Suroccidente de la región, han acusado al Gobierno del Principado de Asturias de pretender suprimir la Autovía del Suroccidente de la la Alianza por las Infraestructuras. Los 'populares' se oponen a esa "desaparición" de una autovía "tan necesaria"

Según el PP lo que pretende el Gobierno es hacer "una AS -5 paralela a la actual, con alguna mejora. Es un gravísimo paso atrás que hipoteca el desarrollo y las comunicaciones de la región", subrayan".

Tras la reunión mantenida con la Plataforma El Suroccidente también es Asturias, donde el PP les informó de la situación actual. Los representantes del PP lamentan profundamente la "desaparición" de la autovía en el proyecto que el Principado eleva al Gobierno de España.

"Hemos asistido atónitos a un acto de rendición del Gobierno asturiano, otro más. Donde debería haber una autovía que garantice la competitividad y la seguridad de nuestros vecinos, ahora solo hay una mención a una carretera. Esto no es defender Asturias, esto es pedir limosnas en Madrid", han señalado.

El Partido Popular subraya que esta propuesta no solo es insuficiente, sino que demuestra una" absoluta falta de ambición y de visión de futuro para Asturias y sus conexiones vitales, así como una falta de respeto a los asturianos de esta zona de la región".

Consideran que el proyecto presentado en la Alianza por las Infraestructuras para con el Suroccidente es "un recorte silencioso que condena a miles de asturianos a sufrir unas comunicaciones tercermundistas", por lo que el PP exige al Gobierno presidido por el socialista Adrián Barbón que "defienda los intereses de Asturias con firmeza ante el Gobierno de Pedro Sánchez en lugar de conformarse con las migajas que no garantizan, en ningún modo, el desarrollo de la comarca".