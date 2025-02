PP reprocha al ministro de Transportes su "desprecio" para con la ciudad y urge soluciones para su conectividad

De Rueda recalca que el servicio de Cercanías sigue siendo "un caos absoluto, año tras año"

GIJÓN, 26 Feb. (EUROPA PRESS)

El diputado regional del Partido Popular de Asturias, Andrés Ruiz, ha criticado este miércoles la "absoluta inoperancia" del Ministerio de Transportes con respecto a dos actuaciones clave para Gijón, como son la integración del Plan de Vías y la ejecución de los nuevos accesos al puerto de el Musel.

Así lo ha indicado Ruiz, a su vez presidente del PP gijonés, en rueda de prensa a la entrada de la estación provisional de Sanz Crespo, en la que ha estado acompañado del también parlamentario 'popular' Pedro de Rueda y de la vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega.

Al tiempo, ha acusado al Ministerio de Transportes de mostrar un "total desprecio" por las necesidades de la ciudad, al mantener paralizados proyectos esenciales para su desarrollo y movilidad.

Ruiz, en este sentido, ha urgido un nuevo convenio para el Plan de Vías y que se lleve al próximo Consejo de Administración de Gijón al Norte del mes próximo.

"Llevamos casi tres años esperando por él, con el proyecto colgando de un protocolo que ya no da más de sí", ha advertido el diputado 'popular', quien ha considerado que debe revisarse el debate sobre la edificabilidad de los terrenos, "sobre todo cuando el propio consejero de Fomento, Alejandro Calvo, aseguró que cualquier bajada de la edificabilidad debe ser compensada a la sociedad", ha apostillado.

También se ha referido a "la falta de respecto absoluta" del ministro de Transportes, Óscar Puente, al priorizar la estación de Valladolid frente a la de Gijón por tener más tráficos.

"Olvida Puente que llevamos casi 15 años con una estación provisional que ha reducido los tráficos por su ubicación y por su poca operatividad", le ha afeado Ruiz.

Este también se ha referido a los accesos a El Musel y ha criticado la "parálisis" del desdoblamiento del tramo Lloreda - Veriña.

"Nos encontramos ante una nueva negligencia del Ministerio de Transportes, que ha remitido a Transición Ecológica un proyecto lleno de deficiencias", ha recriminado el presidente del PP gijonés.

Ruiz ha incidido en que este desdoblamiento fue una de las actuaciones que el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, "vendió como solución tras el fracaso de la estafa electoral del vial de Jove, y ahora vuelve a estar parada su licitación", ha remarcado.

Relacionado con este asunto, ha tildado de "inaceptable" que el Ministerio de Transportes presente a Transición Ecológica un proyecto "con errores tan graves, como una incorrecta medición de gálibos o que desconozca si existe excedente o déficit de tierras", ha alertado.

"Estamos ante otra chapuza más que pagarán los gijoneses a costa de su movilidad y su salud", ha lamentado Ruiz. Por todo ello, el diputado del PP ha exigido responsabilidades políticas y la dimisión de los responsables de esta situación.

Por su parte, De Rueda ha recriminado al Gobierno España el "abandono" de las infraestructuras ferroviarias de Asturias en favor de otras comunidades.

"El Gobierno sanchista prioriza el Corredor Mediterráneo frente al Atlántico, y dentro de este último la 'Y' vasca o los accesos ferroviarios desde el País Vasco a Francia", ha reprochado.

"La velocidad media del tramo Lena - Gijón no llega a los 50 kilómetros hora y hasta que este tramo no este completado no podremos hablar de una Alta Velocidad real en Asturias", ha llamado la atención el diputado regional del PP, que ha afeado que esta no sea una prioridad para el Gobierno central .

En cuanto a las Cercanías, De Rueda ha señalado que el servicio sigue siendo "un caos absoluto, año tras año". "Retrasos, averías, falta de conductores, no hay repuestos, ni mecánicos", ha enumerado el diputado, quien ha opinado que el Gobierno no tiene intención alguna o capacidad para solucionarlo.

Al tiempo, ha sostenido que "los pocos tramos que se licitan se hacen sin la inversión suficiente para garantizar un trazado propio del siglo XXI, como ocurre con el trazado entre La Pola y La Carrera, en Siero, lo que impide que el ferrocarril sea competitivo", ha remarcado.

"El Principado que es el que tiene las competencias de movilidad mira para otro lado y aplaude que las inversiones pasen de largo por Asturias y se vayan a los socios del Gobierno de Sánchez", se ha quejado De Rueda.