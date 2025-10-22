El PP tacha de "inaceptable" la situación del centro de salud de Lugones por la falta de profesionales

Las diputadas del PP de Asturias Pilar Fernández Pardo y Beatriz Polledo durante la concentración convocada por los vecinos ante el centro de salud de Lugones. - PP ASTURIAS

OVIEDO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP y portavoz de Sanidad en la Junta General, Pilar Fernández Pardo, ha denunciado este miércoles la situación del centro de salud de Lugones. "Vive una crisis sanitaria inaceptable. Los usuarios no pueden más", ha manifestado, criticando la "falta de cobertura de bajas, las citas demoradas con listas de espera inasumibles y los sistemas telefónicos saturados que impiden contactar con los profesionales".

Fernández Pardo ha estado apoyando a vecinos en sus reivindicaciones sobre el centro sanitario, en el que se atienden más de 15.000 cartillas sanitarias y donde, según ha afirmado, se mantiene de forma reiterada una situación de "precariedad" en la atención a los usuarios. Ha estado acompañada por la también diputada regional y presidenta del PP de Siero, Beatriz Polledo, así como por concejales y miembros de la junta local del partido.

La diputada del PP asturiano ha adevertido de que esta situación "está muy lejos de lo que debería ser un servicio público de calidad" y ha reclamado una solución "urgente y definitiva" para el centro. "No podemos consentir que los vecinos sigan sufriendo las consecuencias de la mala gestión del Gobierno de Barbón. Los asturianos merecen una asistencia sanitaria digna, estable y continuada", ha concluido.

Por su parte, Beatriz Polledo ha incidido en que esta problemática "no es un caso aislado" y afecta también a otros núcleos del municipio sierense. "Estamos viendo la falta de médicos también en el centro de salud de El Berrón y cómo faltan pediatras en La Fresneda y en Colloto. Es una situación generalizada", ha lamentado.