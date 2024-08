El PP tilda de "burla" a los gijoneses la propuesta de vial de Jove del Ministerio

Pumariega advierte de que solo reduce el impacto visual pero no ofrece soluciones para paliar la contaminación



GIJÓN, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha señalado este miércoles que considera que la propuesta alternativa al trazado del Vial de Jove que el Ministerio de Transportes acaba de remitir al de Transición Ecológica para la tramitación de la declaración de impacto ambiental es "una nueva tomadura de pelo del Gobierno de Pedro Sánchez a los gijoneses y a todos los asturianos".

Así lo han manifestado este miércoles tanto la vicealcaldesa de Gijón y portavoz del Grupo Municipal del PP, Ángela Pumariega, como el diputado del Grupo Parlamentario Popular en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) Andrés Ruiz.

Para Pumariega, "el Gobierno socialista vuelve a ofrecer una alternativa radicalmente contraria a la que había prometido en la precampaña de las elecciones municipales y autonómicas de 2023", ha recalcado, según una nota de prensa del PP.

En este sentido, ha apuntado que en su día se anunció que se ejecutaría un vial soterrado, cuya licitación luego se anuló al indicar el Ministerio que no era factible. "Ahora el PSOE vuelve a dejar claro que sus promesas electorales no eran otra cosa que engaños y nos insiste con una alternativa que solo reduce el impacto visual pero que no ofrece soluciones a la problemática de la contaminación y que demuestra que siguen sin entender nada", ha afeado la portavoz municipal del PP.

"Simplemente ha decidido optar por una solución sensiblemente más barata que la que habían prometido inicialmente, porque una vez pasadas las elecciones sus prioridades económicas se han dirigido a contentar a los partidos que le mantienen en el poder, y cualquier otro criterio, incluso el de la salud pública, es irrelevante para él", ha opinado Pumariega.

Ruiz, por su parte, ha sostenido que con el planteamiento de un vial de Jove con tramos en trinchera "se obvia el clamor político y vecinal por un vial soterrado".

Ha llamado la atención, unido a ello, sobre que se trata de una infraestructura esencial para la mejora de la calidad ambiental en la zona Oeste y que lleva proyectada desde el año 2005.

"El Vial de Jove soterrado es una promesa electoral de Barbón y Sánchez y, con el anuncio en el último Consejo de Ministros previo a las elecciones autonómicas y municipales, fue utilizada para insuflar aire electoral a las malas previsiones del socialismo en Gijón", ha reprochado el diputado regional del PP.

"Al final se demostró que era todo propaganda, que no se iban a invertir 236 millones más IVA en esta infraestructura, y que se esperaba rebajar su coste al entorno de los 70 millones de euros mediante la eliminación del soterramiento", ha indicado.

Para él, la propuesta nueva del Ministerio es "una burla a los vecinos y un insulto a todas las instituciones implicadas que solo puede ser propia de un ministro como Óscar Puente, más preocupado en faltar al respeto a sus críticos en las redes sociales que en solucionar los problemas reales de movilidad que existen en Asturias en particular y en España en general".

Ruiz ha apuntado, asimismo, que habrá que ver la posición del Gobierno autonómico, del que ha señalado que apenas espera "un titubeo eterno", al tiempo que ha criticado que la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, no quisiera valorar esta cuestión y esté "más ocupada en tratar de censurar la homilía del obispo o de utilizar los medios de la Delegación de Gobierno en luchar contra molinos de viento disfrazados de gigantes críticos socialistas".

Con todo, Ruiz ha reclamado al Gobierno del Principado de Asturias que eleve la voz "contra el nuevo atropello del reprobado Óscar Puente a los intereses de los gijoneses y, especialmente, a los de aquellos que viven en la zona Oeste".