El PP ve difícil que la Ley de Vivienda sea a coste cero y acusa al Gobierno de vetar las rebajas fiscales que propone

El diputado del PP de Asturias José Agustín Cuervas-Mons durante la rueda de prensa de este viernes. - PP ASTURIAS

OVIEDO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP José Agustín Cuervas-Mons ha cuestionado este viernes que la futura Ley de Vivienda que tramita el Principado no tenga "repercusión presupuestaria", pese a incluir sanciones, nuevos registros, un observatorio y un cuerpo de inspección. Ha acusado al Ejecutivo de usar el presupuesto autonómico de 2026 como "excusa" para bloquear las rebajas fiscales que propone el PP.

"No sé cómo pretende la izquierda progresista reformsita hacer política de vivienda sin ningún coste", ha ironizado en rueda de prensa, para denunciar que el Ejecutivo se limite a "mucha intervención, mucha sanción y mucho control a los propietarios" sin medidas efectivas para aumentar la oferta y abaratar precios.

Cuervas-Mons ha acusado al Gobierno regional de "bloquear" la proposición de ley de medidas urgentes en materia de vivienda y suelo registrada por su grupo, después de que el Ejecutivo haya ejercido el veto presupuestario para frenar su tramitación al considerar que afecta a los ingresos y gastos del Presupuesto de 2026.

El diputado 'popular' ha defendido que la iniciativa persigue dar respuesta "inmediata" a uno de los "principales problemas" de Asturias, el acceso a la vivienda, que ha dicho "castiga especialmente a jóvenes y familias con menos recursos". Ha criticado que el criterio desfavorable del Gobierno se basa en una argumentación "subjetiva" y ha reprochado al Ejecutivo que utilice el presupuesto como "excusa" para "hacer perder un año" a los asturianos en la aplicación de rebajas fiscales y ayudas.

Entre las medidas recogidas en la proposición, el diputado ha citado la reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales para la compra de vivienda, la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones en determinados supuestos y beneficios fiscales para padres que ayudan a sus hijos a acceder a una casa, que según sus cálculos podrían suponer un ahorro de unos 9.000 euros en impuestos para un joven que compre un piso de 160.000 euros.

Cuervas-Mons ha avanzado que el PP volverá a registrar la proposición de ley modificando la entrada en vigor de sus medidas al año 2027, con el fin de impedir que el Gobierno vuelva a vetarla alegando impacto en el presupuesto en curso. "Se acabaron las excusas", ha subrayado, antes de insistir en que la política de vivienda en Asturias debe centrarse en incrementar la oferta, reducir trabas burocráticas, bajar impuestos y poner en uso el parque de vivienda vacía.

"No proponemos milagros porque es un tema complejo, pero proponemos medidas realistas, jurídicamente aplicables y centradas en dos objetivos muy claros: aumentar oferta y facilitar el acceso; más vivienda y menos barreras burocráticas", ha recalcado.