Pregón San Mateo Oviedo: El embajador de España en Canadá exalta el orgullo ovetense

OVIEDO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El embajador de España en Canadá, Alfredo Martínez Serrano, ha inaugurado este jueves 11 de septiembre las Fiestas de San Mateo de Oviedo con un pregón en el que ha llamado a los ovetenses a ser embajadores de "la ciudad donde late nuestro origen".

Durante su discurso, el embajador, natural de la capital asturiana, se ha dirigido a los ovetenses recordando su vínculo personal con la ciudad. "La vida me ha dado muchas tribunas, pero ninguna como hablar hoy desde aquí, en el corazón de mi pueblo carbayón", ha dicho. Martínez Serrano ha destacado la importancia de "ser ovetense" más allá de las fronteras y ha reivindicado el papel de Oviedo como ciudad con raíces firmes y proyección universal.

El diplomático hizo un sentido recorrido por las señas de identidad de la capital asturiana, tales como su historia, su patrimonio prerrománico, la Catedral, el Monte Naranco, el Camino Primitivo, sus parques, la música, la universidad centenaria y su condición de ciudad cultural y deportiva.

CULTURA, DEPORTE Y GASTRONOMÍA, PILARES DE LA CIUDAD

El pregonero ha puesto en valor vida cultural de Oviedo, su ópera, su tradición literaria y los Premios Princesa de Asturias como escaparate internacional. Asimismo, ha señalado la relevancia gastronómica de la capital, con "la más destacada repostería de España" y el valor social de la sidra.

El embajador también ha recordado la designación de Oviedo como Ciudad Europea del Deporte 2026 y ha celebrado el regreso del Real Oviedo a Primera División: "La comunión entre oviedistas es inigualable y la vivo en la distancia, con mi camiseta puesta, como un aficionado más".

En su repaso por "las gentes extraordinarias de Oviedo", Martínez Serrano evocó nombres históricos y contemporáneos como Alfonso II, Clarín, Fernando Alonso, Santi Cazorla, Samuel Sánchez o Melendi, sin olvidar a la Reina Letizia.

INICIO DE SAN MATEO 2025 BAJO LA LLUVIA

Con este pregón, que se vio interrumpido en un par de ocasiones por un grupo de manifestantes pro palestina que se encontraban en la Plaza del Ayuntamiento, Alfredo Martínez Serrano dio el pistoletazo de salida a las Fiestas de San Mateo 2025.

Las fiestas locales comienzan así este jueves, pasadas por agua, y con diez días de actividades por delante. Se han organizado más de un centenar de actuaciones musicales y culturales, además de programación infantil y la instalación de casetas hosteleras en distintos puntos de la ciudad.