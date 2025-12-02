Los Premios 'Gijón Social y Cooperación' reconocen, a título póstumo, la labor de José Antonio García Santaclara

Archivo - José Antonio García Santaclara (en el centro), entre los premiados con las Medallas de Plata de la Villa de Jovellanos, que otorga el Ayuntamiento gijonés, en 2018. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La entidad Sauce, la Peluquería-Barbería Paulino, el proyecto Reciella de la Fundación CESPA-Proyecto Hombre, el proyecto Carambola de la Asociación Cuantayá y el sacerdote José Antonio García Santaclara, este último a título póstumo, son los cinco galardonados de la primera edición de los Premios 'Gijón Social y Cooperación'.

Según una nota de prensa de la Fundación Municipal de Servicios Sociales (FMSS), se trata de iniciativas y trayectorias muy distintas, pero unidas por una misma idea de solidaridad y ayuda.

"Estos premios son la manera que tiene Gijón de decir 'gracias' en voz alta", ha señalado el concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación, Guzmán Pendás, quien ha destacado que los galardones nacen con un único fin de "agradecer a quienes hacen de la solidaridad una forma de estar en el mundo y de vivir en Gijón".

El jurado de premios, reunido en la tarde de este pasado lunes, decidió por unanimidad otorgar los premios a estas cinco entidades y trayectorias.

En esta primera edición se conceden dos galardones en el ámbito de Cooperación, otros dos en el de Gijón Social y un Premio Especial que lleva el nombre del doctor 'Avelino González' para reconocer toda una vida al servicio de los gijoneses.

El Premio Especial a la Trayectoria Solidaria 'Dr. Avelino González' ha sido otorgado a José Antonio García Santaclara, a título póstumo.

"El sacerdote asturiano, fundador de la Fundación Siloé, encarna una vida entera dedicada a quienes casi nunca salen en las fotos: personas sin hogar, con VIH, discapacidad severa, problemas de salud mental, adicciones o enfermedades crónicas", se ha valorado.

De él se ha resaltado que su legado, reconocido ya como Hijo Adoptivo de Gijón y Medalla de Plata del Principado, se resume en una frase: estar siempre al lado de quienes más lo necesitan.

La Fundación Siloé recogerá este premio que lleva el nombre del creador de la histórica Gota de Leche, el doctor Avelino González, "símbolo de la solidaridad gijonesa", han ensalzado.

ENTIDAD SAUCE

En el caso del Premio a la Cooperación Internacional al Desarrollo, el galardón es para la entidad Sauce (Solidaridad, Ayuda y Unión Crean Esperanza), la cual sostiene un proyecto educativo creado por el gijonés Kike Figaredo, obispo de Battambang, que abre puertas de futuro a cientos de niños y jóvenes en situación de extrema vulnerabilidad en Camboya.

En el caso del Premio Educación para la Ciudadanía Global, ha recaído en la Peluquería-Barbería Paulino, con casi cien años de historia y una idea sencilla "pero poderosa", según el jurado, que es que "un corte de pelo puede ser también un gesto de dignidad".

Desde su local en la avenida de Portugal, esta barbería impulsa barberías solidarias, colabora con recursos sociales como el Albergue Covadonga o el Hogar de San José y forma a nuevas generaciones de barberos y peluqueros que entienden su oficio como un servicio a los demás, dentro y fuera de nuestras fronteras, como es en su proyecto Sahara.

El actual gerente es Pedro Paulino Cavielles, heredero de una larga saga familiar al oficio desde 1926, siendo la sexta generación de peluqueros de los Cavielles.

En lo que se refiere al Premio Fundación Caja Rural de Gijón al Acompañamiento Social y Promoción de la Inclusión, el jurado ha seleccionado al proyecto Reciella, de la Fundación CESPA-Proyecto Hombre.

"Reciella es ese lugar al que una familia puede acudir cuando el consumo de drogas empieza a romper la confianza y el futuro de un hijo o una hija", han señalado.

Por su lado, el ganador del Premio Innovación Social y Transformación Comunitaria es la Asociación Cuantayá, con su proyecto Carambola, que desarrolla en los barrios de la zona Sur de Gijón.

"Carambola ha tejido una red discreta pero valiosísima alrededor de las personas mayores: vecinos y vecinas que se llaman, comercios que están atentos, centros de salud, centros de mayores, voluntariado y otros.

Se ha destacado que es un entramado comunitario que combate la soledad no deseada, promueve el envejecimiento activo y demuestra que, cuando el barrio se organiza, "nadie tiene por qué sentirse solo".

La entrega de los I Premios 'Gijón Social y Cooperación' tendrá lugar el próximo día 10, Día Internacional de los Derechos Humanos, a las 19.00 horas, en el Teatro Jovellanos, con entrada libre hasta completar aforo.