Presidencia convoca la segunda edición del Premio Literario María Luisa Castellanos sobre la emigración y el retorno

Premio Literario. - PRINCIPADO

OVIEDO, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo ha convocado la segunda edición del Premio Literario María Luisa Castellanos, un certamen impulsado por la Dirección General de Emigración y Políticas de Retorno para reconocer obras inéditas que aborden la emigración asturiana en toda su amplitud.

Según informa este sábado el Gobierno asturiano, el plazo de presentación de originales permanecerá abierto hasta el 9 de junio y podrán presentarlos cualquier persona mayor de 18 años, sin distinción de procedencia.

La convocatoria incluye tres modalidades: narrativa, poesía y teatro. Las obras deberán abordar la emigración asturiana en toda su extensión, ya sea a partir de hechos reales o ficticios, e incluir también el fenómeno del retorno, los motivos de la emigración y otras realidades vinculadas a la diáspora.

Los trabajos deberán ser individuales, originales e inéditos, estar escritos en castellano, asturiano o eonaviego y no podrán haberse presentado a ningún otro concurso o certamen. Cada persona participante podrá presentar una única obra.

Además, los textos deberán entregarse sin indicación de autoría, con letra Times New Roman, cuerpo 11, interlineado 1,5, numerados, escritos por una sola cara y con una extensión máxima de 40 folios. En la parte superior de la primera página deberá figurar el título de la obra.

El certamen repartirá 6.000 euros en premios, distribuidos en 3.000 euros para el primer premio, 2.000 para el segundo y 1.000 para el tercero, además de un diploma acreditativo. La entrega se celebrará en un acto público previsto para el 18 de diciembre de 2026, coincidiendo con el Día del Migrante. La primera edición del certamen, convocada en 2025, reunió más de treinta obras en sus tres categorías.

El premio lleva el nombre de María Luisa Castellanos, escritora, periodista y activista llanisca, como homenaje a una figura pionera vinculada a la defensa de los derechos de las mujeres y a la proyección cultural de Asturias.

Las solicitudes pueden presentarse de forma telemática, a través del Registro Electrónico del Principado de Asturias, del Registro Electrónico General de la Administración General del Estado o del registro electrónico de cualquiera de los sujetos previstos en la Ley 39/2015.

También podrán presentarse de forma presencial en las oficinas del Servicio de Atención a la Ciudadanía, en las oficinas de asistencia en materia de registro de las consejerías del Principado y por cualquiera de los medios previstos en la normativa vigente.

Toda la información sobre la convocatoria, así como la solicitud normalizada y la documentación asociada, puede consultarse en la ficha del procedimiento PREM0036T01 de miPrincipado.