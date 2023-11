El presidente asturiano pide "pasar página de la crispación" y recuperar la "convivencia democrática"

Condena los ataques sufridos por las sedes socialistas en Asturias



OVIEDO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha pedido este viernes "pasar página de la crispación para recuperar la convivencia democrática" y ha defendido que el Principado sea "ejemplo de respeto, serenidad y concordia" a nivel nacional.

Barbón, en rueda de prensa tras el consejo de Gobierno, se ha referido a los ataques sufridos por las sedes, las casas del pueblo socialistas de Llanera y de Cangas del Narcea aquí en Asturias y ha hecho un llamamiento a que nadie contribuya a generar más crispación y más odio.

"Tenemos que ser capaces de, entre todos y todas, bajar esa tensión", ha dicho Barbón, que en varias ocasiones ha lamentado que en Asturias algunos partidos políticos aún no hayan condenado esos ataques violentos. Además el presidente asturiano ha agradecido el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad durante estos días.

Ha indicado Barbón que cree en la política útil, en la política del diálogo, de la mano tendida y del respeto. "Por supuesto no se me ocurriría insultar desde la tribuna que estuve entre el público como otros presidentes autonómicos siguiendo el debate, no se me ocurre insultar a ningún portavoz, pero si por un calentón insultara lo que haría sería pedir perdón", ha manifestado Barbón, en referencia a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.