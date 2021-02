El presidente garantiza a IU el compromiso del Principado para afrontar el reto de la siniestralidad laboral

OVIEDO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha garantizado este miércoles ante la portavoz de IU, Ángela Vallina, el compromiso de su Gobierno para afrontar el reto de la siniestralidad laboral implementando actuaciones para ofrecer seguridad en el trabajo.

"No vamos a aceptar como normal lo que está sucediendo, el problema del incremento de la siniestralidad", ha dicho Barbón, remarcando que "solo una vida que se pierda es un drama".

Ángela Vallina alertó en sesión plenaria de la alta mortalidad laboral, con 15 fallecido en 2020 y seis en lo que va de 2021. "No podemos quedarnos impasibles como sociedad ante esta lacra", apuntó la diputada de IU para reclamar un "plan ambicioso", con normas que protejan a los trabajadores y aborden el modelo de contratas.

Al respecto, el jefe del Ejecutivo asturiano ha puesto en valor los acuerdos de concertación social y ha afirmado que se va a reforzar el Instituto Asturiano de Prevención Riesgos Laborales; impulsar planes de formación específicos en materia de siniestralidad laboral; y potenciar la atención a los riesgos laborales que se deriven de la propia pandemia de COVID-19.

Igualmente, Barbón ha aprovechado para agradecer la labor de todos los colectivos que han estado "al pie del cañón, empezando por el personal sanitario". "No vamos a admitir que sea un tema menor ni a acostumbrarnos. Tenga la completa seguridad de que no es un tema menor si no un reto más", ha añadido.

Barbón, además, recordó la prorroga por un año del plan de salud laboral cuyo vigor finalizaba en diciembre y resaltó que se reactivaron las visitas de inspección y se reforzó la concienciación en materia de riesgos laborales, ha agradecido a IU la "visión social" de sus preguntas.

El presidente, que citó a los fallecidos este año en accidente laboral, insistió en el compromiso de su gobierno para combatir la siniestralidad.