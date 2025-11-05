El presidente del Principado destaca los avances de su gobierno desde 2019 ante las críticas de Pumares (Foro)

OVIEDO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente ha destacado este miércoles en el Pleno de la Junta General los avances del Gobierno asturiano desde que llegó a Presidencia en 2019, poniendo en valor los 19.000 parados menos y casi 27.000 personas más cotizando a la Seguridad Social, las mejoras en conectividad aérea, transporte público y promoción de la ciencia, la innovación y la industria electrointensiva, así como las medidas en materia de vivienda pública.

Barbón ha destacado estas cuestiones, en respuesta a la pregunta planteada por el diputado del Grupo Mixto y portavoz de Foro, Adrián Pumares, sobre los principales problemas pendientes en la región. En palabras de Pumares, "cuando un gobierno no es capaz de resolver los problemas, busca culpables, busca simplificaciones y busca titulares que quedan muy bien". "Pero usted sabe, como yo, que no atienden a la realidad", ha añadido.

El diputado del Grupo Mixto cuestionó la eficacia de las políticas del Gobierno asturiano y destacó problemas aún pendientes, especialmente en vivienda y administración digital. En cuanto al tema de la vivienda, apuntó que "el problema radica principalmente en la falta de oferta y en los precios altos de los alquileres, así como en la lentitud administrativa para conceder licencias y movilizar suelo público". En este sentido también dijo que la "inexistente" política en materia de vivienda ha provocado que "el número de grandes tenedores haya incrementado en Asturias un 40% en la última década".

Sobre la gestión de la Administración en el ámbito digital, Pumares citó la pérdida de correos electrónicos que alertaban de extracciones ilegales de carbón y posibles casos de corrupción. Subrayó la importancia de reforzar la credibilidad institucional mediante transparencia y respuestas claras ante investigaciones y denuncias.