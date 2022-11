Oviedo salva la aprobación inicial del presupuesto frente a las dudas de la oposición por el esfuerzo inversor

OVIEDO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Oviedo ha aprobado inicialmente el Presupuesto General de 2023, con los votos favorables de PP y Ciudadanos, y en contra de la oposición en bloque, que ha puesto en duda el esfuerzo inversor previsto para el próximo año. El presupuesto suma 291,93 millones de euros, en los que se incluyen los 279 del Ayuntamiento más 12,4 millones para la Fundación Municipal de Cultura. Todas las enmiendas presentadas por PSOE, Somos y Vox fueron rechazadas.

El concejal de Economía, Javier Cuesta (PP), ha asegurado este martes que el presupuesto es "el más alto en la historia del Ayuntamiento de Oviedo" para un año que está "lleno de retos", dado el contexto económico que se perfila para el año que viene con el alza de precios y el decrecimiento de la economía.

A ello Cuesta ha sumado la inversión del Estado, criticando que los ayuntamientos son "el patito feo" ya que no se han atendido "demandas históricas" de los ayuntamientos, tampoco se han compensado los costes extraordinarios derivados de la pandemia, ni se ha asumido el déficit generado en el transporte colectivo.

Así, ha señalado que el presupuesto ha tenido que adaptarse a estas circunstancias, para lo cual se ha optado por no incrementar tasas y precios públicos e incluir una partida de inversiones de 71 millones de euros --59,6 en el presupuesto y 11 con cargo al remanente de tesorería--.

En cuanto a las inversiones, el edil ha asegurado que el de 2023 será un presupuesto "inversor" y que recoge las actuaciones que el Gobierno "ha ido definiendo, planteando, ejecutando y siguiendo en estos cuatro años de mandato". "¿Les parece mal q vayamos a llevarlo a término?", ha preguntado ante las críticas de la oposición. "Lo siento mucho pero lo vamos a hacer", ha subrayado, explicando que el Equipo de Gobierno fija las prioridades y son los servicios técnicos municipales los que determinan si las actuaciones son o no realizables.

ESCEPTICISMO ANTE LA PREVISIÓN DE INVERSIÓN

Los tres grupos de la oposición --PSOE, Somos y Vox--, han mostrado sus dudas acerca de las previsiones inversoras del Equipo de Gobierno, dado que en tres años se han ejecutado solo 20 millones y ahora se proyectan 71.

La portavoz de Vox, Cristina Coto, ha reprochado que el Equipo de Gobierno "lleva todo el mandato vendiendo grandes obras" en este mandato, mientras que ninguna de ellas está terminada. Es por ello que Coto cree que este presupuesto es "irreal". Este año, a las puertas de las elecciones municipales, Coto cree que "toca ofrecer cifras impactantes de inversión" que en realidad son "placebos" anunciados "a sabiendas de que no las van a ejecutar".

"Es imposible, y además su histórico deja bastante que desear", ha dicho, con 20 millones invertidos en tres años. "¿Pretenden que nos creamos que van a invertir 70 millones en un año?", ha preguntado. Por otro lado, Coto ha cuestionado el uso de los 11 millones de remanente para inversiones, teniendo en cuenta que "llevan toda la legislatura arrastrando año tras año" este remanente.

"A nosotros nos piden un acto de fe, y con su histórico inejecutor, no nos da confianza ni elementos de juicio para poder aceptarlo", ha zanjado.

Por su parte, el concejal de Somos Rubén Rosón ha señalado que la propuesta del Gobierno "no es realista", y es una propuesta de "cuentos, no de cuentas" en la que, además de ofrecer cuentas irreales, "mete la mano en el bolsillo de todos los vecinos para darlo a los que más tienen" en lugar de redistribuir la riqueza. Rosón ha cuestionado además el proyecto inversor, asegurando que de los 71 millones, "como mucho" podrán ejecutar "cinco o siete". "Solo pintando las inversiones en los presupuestos no se realizan", ha apostillado.

El edil de Somos también ha criticado la partida de cinco millones que incluye el presupuesto para la fábrica de armas de La Vega. Son cinco millones, ha dicho, para comprar un tercio de los terrenos, "regalando las plusvalías a Defensa, pagando la excavación arqueológica y la desafección de los terrenos y su descontaminación". Según Rosón, La Vega costará al Ayuntamiento "60 millones", lo que supone un "negocio ruinoso" del que, además, el Ejecutivo, "no cuenta nada".

También desde Somos, el concejal Ignacio Fernández del Páramo ha alertado de las "graves deficiencias" existentes en el proyecto para el Bulevar de Santullano, asegurando que el Ayuntamiento, tal y como lo tiene perfilado, va a perder la financiación europea de los fondos Edusi.

Finalmente, la edil del PSOE Ana Rivas ha señalado que estas cuentas son "una muestra más" de las "incongruencias y falsedades" del Equipo de Gobierno, al no bajar impuestos, elevar la deuda y al no dar respuesta a las necesidades "reales" de la población. En el debate del último presupuesto del mandato, Rivas ha reprochado al Ejecutivo que dejen un panorama de "desastre" para los próximos gobiernos.

En cuanto a las críticas de Cuesta a las inversiones del Estado, Rivas ha remarcado que en 2019 se presupuestaron 56,7 millones de transferencias en 2019 y en 2023 están previstos 71,6 millones.

Mientras, ha dicho, se han reducido en 500.000 euros las ayudas directas a familias y empresas. "Los autónomos se han quedado sin el apoyo del Ayuntamiento", ha denunciado, en referencia a las ayudas para favorecer la recuperación económica, que "han desaparecido" de las cuentas.

Javier Cuesta ha cerrado el debate presupuestario de este martes, reprochando a la oposición que critiquen el esfuerzo inversor al mismo tiempo que los grupos reclaman que se invierta en barrios e infraestructuras. "Resulta que lo hacemos y lo critican", ha lamentado, remarcando que las inversiones "generan actividad económica".