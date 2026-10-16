El presupuesto de Urbanismo de Gijón crece un 38 por ciento para 2027, en buena parte por el Plan Llave

El concejal de Urbanismo y Festejos del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador (segundo por la izda), presenta los presupuestos de 2027 de su Concejalía. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo y Festejos del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha presentado este viernes el presupuesto correspondiente a sus áreas para 2027, que asciende a un monto total de 59.193.600 euros.

Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha destacado que Urbanismo, con 9.294.600 euros, es el que presupuesto que más crece, un 38 por ciento, aproximadamente unos 2,5 millones de euros más, impulsado por la apuesta del Ayuntamiento para la construcción de vivienda en alquiler asequible.

En este caso, se destinarán 3,5 millones de euros a la segunda fase del Plan Llave para la construcción de 200 viviendas, en alquiler asequible, en el barrio de Nuevo Gijón.

El edil ha aclarado que, en el presupuesto de 2027, no figura partida para la primera fase del Plan Llave, si bien tienen el pliego ya listo para cuando el Principado cumpla con su compromiso de actualizar el precio del módulo de vivienda protegida y la articulación de medidas de bonificación.

No obstante, ha matizado que el Ayuntamiento vendería las parcelas, por lo que no desembolsaría dinero sino que lo recibiría. Cabe recordar, sobre este asunto, que ya un anterior contrato de esta primera fase del Plan Llave quedó desierto, al no presentarse las empresas por falta de rentabilidad, al no estar el citado precio del módulo revisado.

Al margen de esta partida, ha indicado que se destinarán otros dos millones de euros para las ayudas a la rehabilitación de fachadas pendientes, al tiempo que desaparecen las inversiones de barrios degradados, puesto que no se prevé ejecución de las mismas el próximo ejercicio.

Martínez Salvador ha sumado a todo ello el aumento, en el capítulo 1, en 311.900 euros, una vez aprobada la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que contempla que la Concejalía va a contar con un arquitecto, un ingeniero técnico y un administrativo más.

Según el concejal, esto va a permitir reforzar los equipos humanos de los diferentes departamentos y dar mayor agilidad a las tramitaciones urbanísticas.

En cuanto a Divertia, el presupuesto aumenta un seis por ciento, casi 600.000 euros más, hasta los 9,86 millones de euros. Un incremento derivado del aumento de la aportación municipal, que crece aproximadamente un 7,5%, hasta los 7.740.000 euros, para intentar eliminar la dependencia de aportaciones extraordinarias y poder dotar a Divertia del presupuesto que realmente necesita. Ha resaltado, aquí, la partida de 1.800.000 euros para la organización de los festejos.

Respecto al Jardín Botánico Atlántico, el presupuesto aumenta un ocho por ciento (+141.100 euros) y supera los 1,9 millones, a lo que ha recordado la reciente incorporación de la finca de La Isla, que lleva implícito una necesidad mayor de mantenimiento en jardinería y también para dotarla de actividad.

El edil ha resaltado, de manera especial, que van a mejorar la dotación económica del contrato de conservación y mantenimiento de las zonas verdes, que es para él el más importante del Botánico.

Ha explicado, en este caso, que ha habido un incremento del convenio estatal, que llevaba años sin revisarse, y, aparte de eso, subirá casi un 18 por ciento ya que se va a contratar a dos personas más, incrementando el equipo de jardinería hasta los once efectivos, así como mejoras técnicas.

Además, se reforzará el personal propio con la inclusión de un puesto de administrativo y la cobertura de una plaza de responsable de mantenimiento y conservación.

Ha sumado a ello el aumento casi un nueve por ciento de las partidas destinadas a didáctica y divulgación, para que haya actividad durante los 12 meses y así poder registrar los mejores datos de afluencia de la historia del Botánico como está pasando en la actualidad.

Referente a la EMA, el presupuesto para 2027 es de 38.115.200, lo que supone un descenso del diez por ciento menos, unos 4,3 millones de euros.

En materia de inversión, ha señalado que en Urbanismo aumentan 2.200 euros, un 64 por ciento, y en Divertia un 90 por ciento, mientras que en el Botánico crecen un 50 por ciento, si bien ha matizado que en estos últimos casos son cifras de una magnitud inferior y por tanto los incrementos porcentuales tan grandes.

INVERSIONES EN LA EMA

Referente a las inversiones en la EMA, que se reducen ese 33 por ciento, unos cinco millones de euros menos, ha argumentado que la obra más grande de la historia de la empresa municipal, como es el refuerzo de las redes separativas en el entorno de La Pecuaria, se prevé que se acabe en 2027, además de que en ese año ya no estarían tampoco las inversiones del PERTE del Agua.

Ha concretado, a este respecto, que para la obra de La Pecuaria, que se adjudicó por una cantidad superior a los 12 millones de euros, solo hay dos millones de euros previstos para 2027.

Dicho esto, ha resaltado que, pese a ello, se han presupuestado en la EMA 10.100.000 euros para 2027 en inversiones. "No es ni mucho menos una cantidad que se valore de una manera negativa, puesto que la sitúa como uno de los años en los que vamos a ejecutar mayor inversión de la historia de la empresa", ha asegurado.

Unido a ello, ha recordado que en el mandato pasado la EMA de media invirtió en esos cuatro años, aproximadamente, una cifra entre tres y cuatro millones de euros anuales, mientras que en este se va a acabar con una cifra superior a los 40 millones de euros de inversión, con una media de diez millones anuales.

"Este año 2026 va a ser un año estratosférico a nivel de inversión", ha destacado. A mayores, se ha mostrado convencido de que va a ser una de las entidades que mayor obra pública desarrolla en todo el Principado de Asturias.

Con respecto a la EMA, de los 10,1 millones de euros de inversiones, 3,35 millones corresponden a obras de abastecimiento, donde destacan 3,2 millones para la adquisición de los contadores de telelectura; y casi 1,9 millones para el refuerzo de la red de saneamiento, donde un millón de euros aproximadamente son para continuar progresivamente extendiendo la red de saneamiento en la zona rural.

También se incluyen cuatro millones de euros para actuaciones mixtas, entre estos se incluye una parte para completar las obras de refuerzo de la red en La Pecuaria y 400.000 euros para mejoras en la sede de la empresa. Otras inversiones son para los sistemas de información y telecomunicaciones.

Martínez Salvador, por otro lado, ha avanzado que la EMA prevé un aumento del consumo, que va a requerir mayor dependencia del recurso al Consorcio, aunque tiene previsto, también, un ahorro de 450.000 metros cúbicos de la traída, que lo van a poder hacer gracias a las inversiones realizadas en la estación de tratamiento de agua y potabilización de La Perdiz.

El gerente de la EMA, Vidal Gago, ha agregado que, dentro de las inversiones, se encuentra primeras anualidades de obras importantes en presupuesto, como es las de la zona de Los Alsa, entre las calle Llanes e Infiesto, o lo que se va a hacer en Nuevo Gijón y en la calle Japón.