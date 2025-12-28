Previsión meteorológica de Asturias para hoy, domingo, día 28 de diciembre de 2025

OVIEDO 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, domingo, día 28 de diciembre de 2025 en Asturias cielos poco nubosos o despejados, con posible nubosidad baja al principio en zonas altas de la Cordillera. Temperaturas mínimas en ascenso generalizado; máximas con pocos cambios en el interior y en ligero ascenso en el litoral. Heladas débiles en zonas altas. Viento flojo del sur, que en el litoral oriental soplará moderado del este de madrugada.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 3 grados y una máxima de 14; en Gijón se oscilará entre la mínima de 5 y la máxima de 15, y Avilés entre una mínima de 5 y una máxima de 14.

En el mar, viento de componente este o sureste 4 o 5, temporalmente 6 mar adentro. Marejada o fuerte marejada, temporalmente marejadilla cerca de la costa. Mar de fondo del norte en torno a 1 metro.