Previsión meteorológica de Asturias para hoy, lunes, día 29 de diciembre de 2025

OVIEDO 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, lunes, día 29 de diciembre de 2025 en Asturias cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias por la tarde y nuboso con nubes bajas en el litoral por la tarde, donde no se descartan brumas y alguna precipitación débil y dispersa. Temperaturas con pocos cambios. Heladas débiles en cotas altas de montaña. Viento flojo variable.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 2 grados y una máxima de 13; en Gijón se oscilará entre la mínima de 4 y la máxima de 15, y Avilés entre una mínima de 4 y una máxima de 14.

En el mar, viento este o sureste de 3 a 5, localmente 2 o 3 cerca de la costa, amainando principalmente a Variable 1 a 3 por la noche, principalmente suroeste a partir de madrugada. Marejada, marejadilla cerca de la costa, disminuyendo a rizada o marejadilla. Mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.