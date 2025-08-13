Previsión meteorológica de Asturias para mañana, jueves, día 14 de agosto de 2025

OVIEDO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana, jueves, día 14 de agosto de 2025 en Asturias Cielos nubosos de nubes bajas, con algunas brumas y nieblas dispersas asociadas al principio y final del día, y poco nuboso con alguna nubosidad baja en el litoral durante las horas centrales y algunas nubes de evolución en las horas centrales. Lloviznas dispersas en el litoral y posibles chubascos o tormentas dispersas en la Cordillera durante la tarde. Temperaturas mínimas con cambios ligeros.

Temperaturas máximas en aumento. En la Cordillera, vientos flojos variables con intervalos moderados asociados a las tormentas. En el resto, vientos flojos de norte y nordeste, más intensos en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 19 grados y una máxima de 28; en Gijón se oscilará entre la mínima de 21 y la máxima de 27, y Avilés entre una mínima de 20 y una máxima de 26.

En el mar, viento variable 1 a 3, arreciando a noreste o este 3 o 4 desde la madrugada y a este 5 en el oeste al final. Rizada aumentando a marejadilla. Mar de fondo del noroeste en torno a 1 metro, disminuyendo. Áreas de regular o mala por bruma o niebla.