El Principado ampliará la Casa Malva con 12 pisos de primera acogida

La vicepresidenta del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo, preside la reunión la reunión de seguimiento de casos de la Red Regional de Casas de Acogida, en la Casa Malva - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo, ha anunciado este viernes la ampliación de la Casa Malva con 12 nuevos pisos de primera acogida destinados a mujeres y menores que ingresan en situaciones de emergencia.

Llamedo, que ha visitado en este día el citado centro, ha apuntado que esta actuación permitirá incrementar la capacidad de alojamiento inmediato y ofrecer mejores condiciones de atención desde el primer momento.

Así lo ha manifestado tras presidir la reunión la reunión de seguimiento de casos de la Red Regional de Casas de Acogida, convocada para abordar las nuevas realidades y necesidades emergentes en la atención a las víctimas de la violencia de género, así como para robustecer la coordinación y acortar los tiempos de respuesta.

"El compromiso del Principado con las mujeres que sufren violencia de género es absoluto, y se demuestra con recursos reforzados, inversiones crecientes y una red pública capaz de responder de manera inmediata y eficaz ante situaciones de riesgo", ha indicado la vicepresidenta.

Asimismo, ha destacado que el Gobierno de Asturias seguirá trabajando "para adaptar los servicios a una realidad social que cambia y exige nuevas formas de acompañamiento, protección y recuperación para las víctimas y sus familias".

En la reunión han participado la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer en Asturias, Verónica Fernández, y la directora general de Igualdad, Vanesa Fernández, así como profesionales de la Red de Casas de Acogida y personal técnico de la dirección general.

Durante su visita a la Casa Malva, Llamedo también ha comprobado el resultado de las últimas mejoras realizadas en las instalaciones, entre las que se encuentran la renovación del parque infantil con la sustitución de las vallas y los juegos; mejoras en la ludoteca, con la actualización completa del suelo y la renovación de material, y la reparación de la cubierta y los techos interiores.

Todo ello ha supuesto una inversión de más de 91.000 euros, que se suman a las inversiones anuales realizadas por el Ejecutivo autonómico en la red durante esta legislatura, que ascienden a 3,8 millones de euros.

Solo en 2025, la Red de Casas de Acogida atendió a 467 personas: 255 mujeres, 209 menores y 3 familiares dependientes. El 85 por ciento de los ingresos se produjo en situaciones de emergencia, lo que consolida este recurso como mecanismo de protección inmediata frente a riesgos graves e inminentes.

En paralelo, el Principado ha reforzado las ayudas económicas para víctimas de violencia de género, que en esta legislatura suman 1.684 por un importe superior a los cinco millones.

Este año, la aportación del Gobierno a la red ronda los 1,5 millones, lo que supone un incremento del 14 por ciento respecto al pasado ejercicio.

PROGRAMA RESPIRO

Por otra parte, la Casa Malva pondrá en marcha en marzo el programa Respiro, un recurso de apoyo a las madres y un espacio de desarrollo para los menores, que facilitará la conciliación y el bienestar emocional.

A través de esta iniciativa, que cuenta con 75.000 euros de financiación, se ofrecerá un servicio de cuidado infantil en horario cerrado y pactado con la madre, lo que brindará un entorno seguro y afectivo a los menores en ausencia de su progenitora, y a ella tiempo de respiro para su atención personal, laboral o social.

Llamedo ha destacado que todas estas actuaciones "suponen una muestra del compromiso firme y sostenido del Principado para reforzar los recursos públicos y acompañar a las víctimas en cada etapa de su proceso de recuperación, garantizando una atención integral, coordinada y adaptada a sus necesidades".

Además, ha reiterado que el Gobierno de Asturias continuará ampliando, mejorando y modernizando la red autonómica para responder con eficacia a los desafíos actuales y futuros en la lucha contra la violencia de género.