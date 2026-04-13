El Principado concede 248.000 euros a concejos del entorno del Parque Nacional de los Picos de Europa

Archivo - Lago Enol, uno de los Lagos de Covadonga, en los Picos de Europa. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado ha concedido 248.000 euros en ayudas destinadas al desarrollo socioeconómico de los concejos del área de influencia del Parque Nacional de los Picos de Europa, según publica este lunes el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).

Las subvenciones, concedidas por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, benefician a los municipios de Amieva, Cangas de Onís, Onís, Cabrales, Peñamellera Alta y Peñamellera Baja, con el objetivo de impulsar actuaciones compatibles con la conservación de la naturaleza y orientadas a la mejora de infraestructuras, servicios y equipamientos.

En el caso de Cabrales, las ayudas financian actuaciones de movilidad sostenible y servicios públicos, como la instalación de una cabina-aseo autolimpiable en Sotres y la adquisición de suelo para uso público en Tielve. En Onís se respaldan mejoras en caminos de Benia, La Robellada, Avín y Gamonéu, así como la sustitución de luminarias por tecnología LED en la pista polideportiva de Benia.

Asimismo, en Amieva se apoyan actuaciones de mejora del alumbrado público con criterios de eficiencia energética, mientras que en Cangas de Onís y Peñamellera Alta se financian reparaciones de caminos rurales y ganaderos. En Peñamellera Baja, las ayudas se destinan a la rehabilitación de infraestructuras municipales.

El Gobierno asturiano ha señalado que esta línea de subvenciones forma parte de la inversión sostenida en el parque nacional, que este año alcanzará los 6,47 millones de euros en la vertiente asturiana, una de las cifras más elevadas de los últimos ejercicios.

Estas actuaciones se enmarcan en el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del parque, que según destaca el Principado, busca compatibilizar la conservación del espacio protegido con el desarrollo socioeconómico del entorno, favoreciendo la actividad tradicional y la mejora de la calidad de vida en los municipios del área de influencia.