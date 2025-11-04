El Principado concluye la mejora del refugio Vega de Urriellu, en los Picos de Europa

OVIEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Cooperación Local y Gestión de Emergencias ha finalizado las obras de mejora del refugio Vega de Urriellu, ubicado en el Parque Nacional de los Picos de Europa. La actuación, financiada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos del programa NextGenerationEU, ha supuesto una inversión de 369.429 euros.

Los trabajos se han centrado en la renovación integral del sistema de tratamiento de aguas residuales del inmueble. Para ello, se han mejorado los equipamientos y se ha incrementado su eficiencia, al tiempo que se han adaptado a los estándares requeridos para un parque nacional.

En concreto, el Gobierno de Asturias ha instalado un nuevo colector general para captar las aguas procedentes del refugio y equipos prefabricados de depuración. También se ha adecuado una zona para facilitar la infiltración al terreno de las aguas ya depuradas. Además, se ha remozado el sistema de captación y almacenamiento, una actuación fundamental de cara al periodo estival, cuando el refugio recibe mayor cantidad de visitantes.

Durante las obras, el transporte de materiales se realizó mediante porteo en helicóptero, debido a la altitud y la dificultad que supone llegar a este equipamiento por otras vías.

Los trabajos se completaron con la restauración de la zona donde se ubican los nuevos equipos de depuración. Con esta adecuación paisajística se ha conseguido integrar por completo la actuación en este emblemático espacio.

El refugio está situado a unos 1.960 metros de altitud, a los pies del picu Urriellu. Las obras se han desarrollado en coordinación con la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte, que es el departamento encargado de gestionar los refugios.

Los trabajos, según destacan desde el Principado a través de una nota de prensa, mejoran sensiblemente la calidad de las aguas en un entorno protegido que cuenta, además, con una hidrogeología muy singular.