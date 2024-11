El Principado crea el Foro de la Salud Mental, paso previo a la futura ley sobre esa materia

OVIEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Gobierno asturiano, Concepción Saavedra, ha firmado ya la resolución por la que se constituye el Foro de la Salud Mental, un instrumento asesor y de apoyo, que recogerá las aportaciones de instituciones y de la sociedad para la elaboración de la futura ley autonómica sobre esta materia.

Así lo ha anunciado la dirigente asturiana en el pleno de la Junta General, donde ha asegurado que este nuevo instrumento, que será la base fundamental para alcanzar un gran pacto social en 2025 en torno a la salud mental, se reunirá cuanto antes para profundizar en la mejora integral de la atención a la ciudadanía desde un enfoque comunitario.

Este nuevo órgano, adscrito a la Consejería de Salud, será un espacio de debate que abordará los principales retos, como las nuevas demandas, la calidad de la atención, el análisis de las políticas desarrolladas hasta ahora o la lucha contra el estigma social.

El foro contará con representación de entidades, agrupaciones y asociaciones, entre ellas, colectivos de personas con discapacidad psicosocial, familias del ámbito de la salud mental, entidades del tercer sector, sociedades científicas o de profesionales con mayor implantación en Asturias especializadas en esta materia y en medicina de familia y comunitaria. También tendrán representación los colegios oficiales con presencia en la Red de Salud Mental.

Saavedra ha dicho que co el objetivo de fortalecer la atención, el Servicio de Salud del Principado (Sespa) ha ampliado la plantilla con la contratación de 36 nuevos profesionales: 21 de enfermería, trabajo social y terapia ocupacional.

También ha logrado fidelizar a cuatro de los cinco residentes en psiquiatría que finalizaban su formación y a cinco de los seis de psicología clínica.

Además, se han incorporado dos psiquiatras procedentes de Madrid y Palencia y dos psicólogos clínicos de Madrid y Pamplona. En enero llegarán otros dos psicólogos clínicos de Cataluña. Está previsto que el crecimiento será aún mayor el próximo ejercicio. En los últimos diez años, ha dicho, la plantilla orgánica de psiquiatría ha aumentado un 38,38% y la de psicología clínica, un 103,92%.

Saavedra ha sido interpelada en el pleno de este martes por la diputada de Vox Sara Álvarez acerca de los problemas derivados de la salud mental.

Para Álvarez, el Gobierno asturiano abusa de "amagos, mesas, pactos o foros", pero no impulsa soluciones reales para algo tan grave como los problemas derivados como la salud mental.

"La reclamamos celeridad, no puede ser que sigan transcurriendo meses y años mientras no se dota el sistema de los medios adecuados para la demanda que se necesita. No puede ser que sigan siendo las familias las que paguen las consecuencias de una atención pública muy deficiente y no puede ser que un sistema como el que nos ofrece la consejería siga siendo tan limitado como para no abrir su campo de acción a nuevos servicios", ha criticado la parlamentaria de Vox.