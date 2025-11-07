El Principado desactiva el plan contra incendios forestales al extinguirse todos los fuegos

Archivo - Bomberos de Asturias trabajan para extinguir las llamas en un incendio forestal, a 28 de marzo de 2023, en Toraño, Parres, Asturias (España). - Xuan Cueto - Europa Press - Archivo

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha desactivado el Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (Infopa), después de que se hayan extinguido los incendios que se habían activado durante esta semana.

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) activó a las 08.58 horas del miércoles la fase de alerta del Infopa ante la existencia de siete incendios forestales activos y vistas las condiciones meteorológicas, con aviso naranja por componente sur con rachas máximas de hasta 110 kilómetros por hora.

La activación de esta fase de seguimiento, previa a la emergencia, conlleva entre otras cuestiones, organizar en situación de disponibilidad todos los medios y recursos adscritos al plan como Bomberos de Asturias, empresas forestales o guardería de Medio Natural.