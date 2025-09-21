El Principado destina 17,6 millones a programas de formación profesional en 2025-2026

OVIEDO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno autonómico ha indicado este domingo que el Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa) cuenta con un presupuesto de 17,6 millones para financiar programas de formación profesional durante el periodo 2025-2026.

Estos cursos, cuya tramitación se simplifica respecto a años anteriores, permitirán a los participantes obtener certificados de profesionalidad, con lo que mejorarán tanto su cualificación como sus oportunidades de acceso al mercado laboral.

Esta inversión, que ya ha sido aprobada por el Consejo de Gobierno, se distribuye en dos líneas de subvenciones: actividades formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas: 13,1 millones; y acciones de formación para personas ocupadas: 4,5 millones.

El presupuesto para estos cursos se incrementa en 800.000 euros respecto al ejecutado en el período anterior (2024-2025), que ascendió a 16,8 millones. Aunque todavía no han finalizado todas las acciones formativas de la convocatoria previa, el Sepepa estima que ha beneficiado a unas 8.300 personas: 4.500 desempleadas y 3.800 ocupadas.

Por otra parte, la nueva convocatoria introduce mejoras significativas en su diseño. Por primera vez, se unifican en una sola resolución las dos líneas de subvenciones, lo que permitirá agilizar la tramitación y los pagos a los centros de formación. Además, se simplifican los criterios de valoración de las solicitudes y se incorpora un sistema de justificación por módulos, basado en un precio fijo por participante y hora de formación.

También se han incluido cambios para facilitar la participación de alumnado. Así, las nuevas bases contemplan un sistema dual, con un régimen general y otro intensivo, que permite adaptar el ritmo de aprendizaje a las necesidades de cada persona.

Asimismo, se refuerza el uso del aula virtual, con el objetivo de mejorar la compatibilidad entre la formación y la vida personal y laboral del alumnado participante.

El crédito destinado a esta convocatoria se financia íntegramente con fondos procedentes de la Conferencia Sectorial de Formación Profesional para Personas Trabajadoras.