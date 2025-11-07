El Principado destina ayudas por valor de 200.000 euros a ocho asociaciones de transportistas para apoyar su actividad

OVIEDO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias destina 200.000 euro a las asociaciones de transportistas para apoyar el desarrollo de su actividad. Según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa, el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) ha publicado la resolución de esta convocatoria de ayudas, que beneficiarán a ocho agrupaciones sectoriales.

Estas subvenciones se dirigen a apoyar los gastos de funcionamiento ordinario, como el pago de alquiler de las sedes o el coste de nóminas, y se distribuyen en función de la tipología de las organizaciones. Así, se destinan un máximo de 128.000 euros para que operan con mercancías y de 36.000 euros para los que lo hacen con viajeros, incluidos taxis.

Las ayudas dirigidas a las asociaciones profesiones del transporte se suman a la batería de acciones que el Gobierno de Asturias desarrolla para mejorar la movilidad sostenible y apoyar al sector. Esta misma semana quedaba resuelta la última de las convocatorias de fondos europeos destinada promover la renovación de flotas que ha supuesto una inversión de 8,4 millones de euros.

Esos recursos han permitido a 61 empresas del sector adquirir 78 vehículos nuevos, afrontar los costes para achatarramiento de 54 buses o camiones que excedían la antigüedad y emisiones permitidas e instalar 30 puntos de recarga para eléctricos.