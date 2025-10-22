El Principado destina un millón al programa 'Jovellanos' para fomentar la incorporación de personal investigador

Archivo - El Principado pone en marcha el calendario de convocatorias de I+D+i para este año - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias impulsa la contratación de titulados universitarios a través del Programa 'Jovellanos', que destina un millón para ayudar a las empresas a incorporar personal cualificado en actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).

La Agencia Sekuens se encarga de la gestión de este programa, en colaboración con la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica y la Tecnología (Ficyt). Las ayudas, cofinanciadas con fondos Feder, cubrirán hasta el 80% de los costes salariales y podrán solicitarse hasta el 10 de noviembre.

El Ejecutivo autonómico, según ha informado a través de una nota de prensa, impulsa con esta medida tres aspectos clave para el futuro de la comunidad: el aumento de personal especializado en el sistema de investigación, la inserción de personas tituladas en el mercado laboral y la incorporación de la I+D+i al ámbito empresarial, con el desarrollo de proyectos que pueden suponer un valor añadido para el tejido productivo.

En las últimas convocatorias, según el Principado, el programa permitió incorporar a más de 50 investigadores y tecnólogos a empresas. El balance de años pasados revela que entre el 71% y el 86% de las personas beneficiarias permanecen después en esas compañías, en su mayor parte con contratos indefinidos.

Por otra parte, la Agencia Sekuens ha publicado en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) la convocatoria de subvenciones para proyectos de I+D+i en red, que implica la colaboración público-privada entre organismos públicos de investigación y otras entidades. Las solicitudes para esta línea, dotada con 700.000 euros, pueden presentarse hasta el 12 de noviembre.