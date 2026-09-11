El Principado emite declaración ambiental sobre la modificación del PGO de Oviedo para la cantera del Naranco

Archivo - Edificio Easmu, en Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno de Asturias, dirigida por Alejandro Calvo, publica este viernes en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) la resolución por la que se formula la declaración ambiental estratégica de la modificación puntual del Plan General de Ordenación de Oviedo: Cantera del Naranco.

El trámite completa la fase ambiental necesaria para que el Ayuntamiento pueda avanzar en la modificación urbanística del Plan General vinculada a la Cantera del Naranco.

El Principado selecciona la denominada Alternativa 1 de las opciones analizadas en el Estudio Ambiental Estratégico. Esa alternativa se considera compatible con el medio ambiente siempre que se incorporen las determinaciones, medidas preventivas, correctoras y condiciones establecidas en el propio estudio y en las aportaciones de las administraciones durante la tramitación.

La declaración ambiental estratégica es un informe preceptivo y determinante. el planeamiento urbanístico que finalmente apruebe el Ayuntamiento debe respetar las condiciones ambientales fijadas. Sin ese pronunciamiento favorable, la modificación del Plan General no podría seguir adelante en los términos planteados

El expediente comenzó en abril de 2023, cuando el Ayuntamiento remitió al Principado el borrador de la modificación y el documento ambiental inicial. A partir de ahí se sometió a consultas de administraciones y personas interesadas, se abrió una fase de participación pública y se elaboró un estudio ambiental estratégico.