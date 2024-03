Principado y FADE colaboran para dar a conocer al empresariado las líneas de financiación de la UE

OVIEDO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado se ha aliado con la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) para divulgar entre el empresariado las líneas de financiación de la Unión Europea. Se trata de una iniciativa para que las compañías de la comunidad conozcan todas las convocatorias de ayudas, especialmente las que mejor se adaptan a su modelo de negocio.

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, ha participado este jueves en la presentación del programa de colaboración junto con la presidenta de la organización empresarial, María Calvo. Momentos antes del inicio, Peláez ha explicado que el objetivo es que empresariado "reciba toda la información, pero sobre todo que sepa cómo puede beneficiarse de ella".

Asimismo, el consejero ha indicado que el balance de ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) es "positivo", con más del 75% de las partidas movilizadas. Se han materializado las obligaciones de pago en torno al 35% y se han cobrado el 90% de los fondos.

Estos fondos, ha dicho, han tenido un impacto "muy notable" en el tejido productivo, ya que el 55% de los fondos han ido "directamente" al sector privado, bien a través de ayudas a las empresas o ayudas a los particulares. El otro 45%, ha explicado, se gestiona directamente para la digitalización de la Administración.

María Calvo, por su parte, ha remarcado que "la mayor parte" de los fondos "no llegan al tejido empresarial", y sobretodo no llegan a las pequeñas y medianas empresas. Ha lamentado que también hay una "parte importante" burocrática que "dificulta el acceso" a las pymes y les hace "difícil" conocer el sistema para acceder a los fondos. "Queremos trabajar juntos para lograr este objetivo, porque no podemos perder ni un euro de los fondos europeos que nos asignan", ha dicho.

DIGITALIZACIÓN EN LA JUSTICIA

En el apartado de la digitalización de la Administración, Peláez ha destacado que el Principado está haciendo un "grandísimo esfuerzo" por llevar adelante la digitalización en la Administración de Justicia, y ha defendido que la misma "va a suponer una mejora de la productividad del personal".

"Cuando hablamos de mejora de la productividad estamos hablando de mayor agilidad, la justicia es justa cuando es ágil y también hablamos de una mayor accesibilidad a los ciudadanos y ciudadanas cuando utilizan la Administración de Justicia", ha explicado.

Ha señalado, no obstante, que la digitalización "es un cambio brusco" que se está haciendo "a una velocidad muy alta". "Entiendo la situación de los operadores jurídicos porque el cambio está siendo fuerte, hay que reconocerlo, igual que cuando cambias de móvil no sabes dónde tienes el botón, creo que supone un estrés de adaptación a todo el personal de justicia y nos solidarizamos con ello", ha explicado.

La digitalización, ha insistido "ha venido para quedarse" aunque para ello haya "unos años de estrés para acomodarse a esas nuevas herramientas".