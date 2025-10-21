El Principado financia con 14,5 millones, a través del Sepepa, los planes locales de empleo de 75 de los 78 concejos. - PRINCIPADO

OVIEDO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado, a través del Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa), financia con 14,5 millones los planes locales de empleo de 75 de los 78 concejos asturianos para el período 2025-2026. Las solicitudes presentadas por los ayuntamientos han permitido agotar la partida reservada para estos programas.

El Sepepa ha concedido ayudas a todos los municipios que enviaron sus peticiones en plazo. Los cinco que recibirán mayores aportaciones son Gijón (4,2 millones), Langreo (1,1 millones), Oviedo (953.000 euros), Mieres (715.000 euros) y San Martín del Rey Aurelio (530.000 euros).

La convocatoria recoge el compromiso de las entidades locales de reservar plazas para dos colectivos de atención prioritaria para el Sepepa. Así, 183 plazas se destinarán a personas mayores de 45 años, con atención especial para las de más de 52, y otras 113 irán dirigidas a personas perceptoras del salario social básico o el ingreso mínimo vital.

La reserva de plazas para estos dos grupos de población responde a la preocupación del Sepepa para el desempleo de larga duración, un factor de riesgo de exclusión social que va en aumento con la edad

Las personas seleccionadas por los ayuntamientos se incorporarán a sus puestos en las próximas semanas y trabajarán durante un año.

Las subvenciones del Sepepa para estos programas cuentan con financiación del Fondo Social Europeo Plus y de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.

La distribución de ayudas por municipios se puede consultar en el Boletín Oficial del Principado (Bopa), concretamente en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/4f6be7du