El Principado garantiza la comunicación de las personas sordas con el 112 a través de dos vías

OVIEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha asegurado este martes en la Junta General que las personas con discapacidad audioactiva pueden comunicarse con el 112 Asturias a través de dos canales, fundamentalmente, que están operativos y adaptados.

En primer lugar, el servicio dispone de un sistema de comunicación directa mediante WhatsApp, que a través de la Federación de Personas Sordas del Principado se ha puesto a disposición un número de teléfono móvil perteneciente a la Sala de Emergencias para su difusión entre el colectivo asociado a esta federación.

Gracias a este canal, cualquier persona sorda que necesite contactar con el 112 puede hacerlo enviando un mensaje de texto. Además, algunas de estas personas ya están registradas en la Agenda de Contactos del Centro de Coordinación, permitiendo su identificación previa.

Y, en segundo lugar, el 112 Asturias ofrece el acceso al servicio de videointerpretación en lengua de signos es E-Visual, creado por la Fundación CNS, y en la página web del 112, en la esquina inferior derecha, se encuentra habilitado un enlace directo a esta plataforma.

E-Visual permite realizar videollamadas en lengua de signos desde teléfonos móviles o tabletas y posibilita tanto la interpretación en tiempo real como la realización de llamadas telefónicas a personas oyentes, incluido el propio 112.

Calvo daba esta explicación ante la pregunta planteada por el diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, sobre si es posible para las personas sordas comunicarse con el 112.

Por otra parte Pumares también ha preguntado por las actuaciones concretas que está llevando a cabo para garantizar que el transporte público esté adaptado para personas con movilidad reducida.

El consejero ha indicado que la ley del Principado de Asturias 2018 de Transportes y Movilidad Sostenible concibe la accesibilidad como un principio transversal y se ha referido al conjunto de medidas que contempla la norma.