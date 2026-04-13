El Principado impulsa la EDAR de Villaperi y aprueba 1,4 millones para dicho proyecto

La planta de aguas residuales de Villaperi reducirá 16.200 toneladas de fangos al año - PRINCIPADO

OVIEDO 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias acordó en su reunión de este lunes destinar 1.425.294 euros a la asistencia técnica de la redacción del proyecto y posterior ejecución de las obras que transformarán la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Villaperi en una moderna biofactoría.

La inversión se suma a los 21,5 millones ya autorizados y financiados con Fondos de Transición Justa para esta iniciativa pionera. El proyecto permitirá reducir notablemente el volumen de residuos y avanzar hacia una mayor independencia energética de la instalación.

Gracias al innovador tratamiento la producción de fangos se reducirá un 60%, lo que equivale a dejar de generar 16.200 toneladas anuales.

Otro de los beneficios del proyecto es la valorización del biogás obtenido durante el proceso de tratamiento de los fangos. La energía renovable generada permitirá cubrir aproximadamente el 43% de la demanda eléctrica actual de la depuradora.

Esta iniciativa constituye el eje central de la transformación de la planta de Villaperi en una biofactoría de referencia, capaz de gestionar los residuos urbanos con criterios de máxima eficiencia y sostenibilidad.