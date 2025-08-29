El Principado invertirá 324.000 euros en la mejora y rehabilitación de la pasarela peatonal de Caborana (Aller)

OVIEDO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano invertirá 324.010 euros en la mejora y rehabilitación de la pasarela de Caborana, en el concejo de Aller.

Los trabajos comenzarán en cuanto el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) autorice la necesaria afección de la vía férrea.

La actuación reforzará la seguridad y alargará la vida útil de esta infraestructura, que conecta la localidad con la zona deportiva y que salva tanto la carretera AS-112 como la vía ferroviaria, y que tiene una longitud total de 55 metros.

Los trabajos previstos incluyen actuaciones como la reparación y sustitución de perfiles estructurales deteriorados; la demolición del pavimento superior y limpieza de la parte inferior de la losa; la aplicación de pintura protectora en toda la estructura metálica; o la reposición del pavimento en los forjados de hormigón mediante recrecido de mortero y tratamiento de poliurea.

Estos trabajos se enmarcan en el programa de obras cooperables que el Principado lleva a cabo en colaboración con los ayuntamientos para facilitar la conservación de infraestructuras municipales en los concejos de menos de 20.000 habitantes.