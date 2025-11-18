El Principado invierte 46.445 euros en obras de conservación en los puertos de Castropol y Luarca

OVIEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias está llevando a cabo labores de mejora y conservación en los puertos de Castropol y Luarca, con una inversión de 46.445 euros, para tapar cavernas en diferentes puntos de ambas instalaciones portuarias.

En Valdés, las obras permitirán reparar la zapata del dique de Marchica, situada a una cota inferior del nivel de la bajamar, así como tapar la oquedad en la zona de la grúa del dique de La Llera con hormigón y la renovación del aglomerado. Está previsto que ambas actuaciones estén terminadas a final de año.

En el caso del puerto de Castropol, se repararán las cavernas localizadas en el paseo marítimo, a la altura de los restaurantes, con mortero superficial.

Estos trabajos se enmarcan dentro de las acciones de mantenimiento y mejora que el Principado realiza de manera continuada en toda la red de puertos de titularidad autonómica.