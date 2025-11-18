El Principado licita la nueva depuradora de Arbón, en Villayón

OVIEDO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha licitado las obras de construcción de la nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Arbón, en Villayón, por 2.061.761 euros. Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el próximo día 27 para presentar las ofertas.

El proyecto, según informa el Principado en una nota de prensa, incluye la ejecución de esta nueva infraestructura, que podrá dar servicio hasta 500 habitantes en temporada alta, cuando se recibe más población estacional y está abierto el camping La Cascada.

La nueva depuradora efectuará el tratamiento integral de las aguas residuales mediante un proceso que incluye una fase de pretratamiento, otra de eliminación de contaminantes orgánicos y una tercera de decantación, filtración y desinfección.

Además, se construirá un colector de 850 metros de longitud, que permitirá llevar los vertidos de Arbón hasta la depuradora, más otros dos destinados a recoger los vertidos de Las Colladas y del camping.

De este modo, el Principado garantiza el tratamiento adecuado de las aguas residuales de la localidad, que una vez depuradas se incorporarán al Peñón, afluente del río Navia.