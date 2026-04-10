El Principado licitará este año la renovación de la cubierta del Centro de Sograndio e instalará puertas automáticas

Composición que alude a un centro de menores - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno asturiano tiene previsto acometer este año la licitación de la renovación de la cubierta del Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio, en el municipio de Oviedo. También está previsto instalar durante este ejercicio puertas automáticas en la habitaciones de los internos, una medida de seguridad que se considera necesaria.

Así lo ha confirmado el consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez. "Vamos a aprobar este mismo año la contratación de un plan director para que evalúe la posibilidad de llevar las obras allí con los internos dentro", ha añadido el dirigente asturiano.

En contestación a una pregunta del diputado del PP Manuel Cifuentes en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Peláez ha explicado que se viene trabajando en diversas mejoras del centro.

Así, ha explicado que se ha contratado a una nueva empresa de seguridad, que aporta más servicios. Desde entonces no se ha producido ninguna fuga, ha afirmado. "Lo que en prensa aparece a veces como fugas son no regresados, gente que tiene un permiso y no regresa. Pero esa cuestión no está vinculada a falta de seguridad en el centro", ha precisado.